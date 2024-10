STUDIOS ELETTRICI: IL COFANETTO DA COLLEZIONE DEDICATO A JIMI HENDRIX

È uscito il cofanetto deluxe “Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision”, contenente 39 tracce, di cui 38 inedite. A supporto di questo progetto, è stato realizzato un cortometraggio intitolato “Jimi Hendrix’s New York”, presentato da Steven Van Zandt. Il filmato illustra l’ascesa di Hendrix negli anni ’60, il suo trasferimento a Manhattan e include interviste con l’ingegnere/produttore Eddie Kramer e l’amica/sarta Colette Harron, che condividono aneddoti sulla loro esperienza con il musicista.

Il cofanetto comprende un Blu-ray con 20 mix in surround sound 5.1 dell’album “First Rays Of The New Rising Sun” e tre tracce bonus (“Valleys Of Neptune”, “Pali Gap” e “Lover Man”). Inoltre, il Blu-ray presenta il documentario “Electric Lady Studios: A Jimi Hendrix Vision”, diretto da John McDermott. Il film esamina la creazione degli Electric Lady Studios, il primo studio commerciale di proprietà di un artista, concepito da Hendrix per avere uno spazio di registrazione permanente e innovativo. Interviste con Steve Winwood, Billy Cox e i membri originali dello staff rivelano la visione e la passione di Hendrix per la musica.

Il cofanetto si offre in due formati: 5 vinili e 3 CD, contenenti brani registrati nello studio negli ultimi mesi della vita di Hendrix, mentre lavorava su “First Rays Of The New Rising Sun”. Le tracce spaziano da registrazioni demo a arrangiamenti alternativi di canzoni promettenti, offrendo uno sguardo approfondito sul lavoro creativo e innovativo di Hendrix in quel periodo.

Le nuove registrazioni toccano brani iconici come “Night Bird Flying”, “Freedom” e “Dolly Dagger”, e il cofanetto include mix completi delle sessioni di registrazione. Nonostante la prematura scomparsa di Hendrix, Electric Lady Studios continua a servire come spazio di registrazione per artisti di calibro, garantendo così un’eredità duratura che va oltre la sua musica.

Janie Hendrix ha sottolineato che il progetto vuole mettere in luce non solo la musica di suo fratello, ma anche il suo contributo agli Electric Lady Studios, testimoniando come il suo sogno continui a ispirare nuovi artisti.