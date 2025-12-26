Studio: sussidi e tasse riducono emissioni gas serra

Un nuovo studio condotto da un team di ricercatori, tra cui figurano docenti dell’Università della California di San Diego e dell’Università di Princeton, dimostra come un mix di sussidi per l’energia pulita e tasse sull’inquinamento possa ridurre significativamente le emissioni di gas serra che causano il cambiamento climatico. Sebbene questo tipo di combinazioni di politiche siano ampiamente utilizzate nel mondo reale, lo studio è il primo a dimostrare come la combinazione di tali politiche possa essere simulata in modelli economici che costituiscono la spina dorsale di quasi tutte le discussioni sulle politiche climatiche.

I risultati rivelano che gli incentivi finanziari possono stimolare una rapida adozione di tecnologie più pulite nel breve termine, ma senza politiche che puniscano gli inquinatori non sarà possibile fermare il cambiamento climatico. Il coautore dello studio David Victor, professore presso la School of Global Policy and Strategy e co-direttore della Deep Decarbonization Initiative (D2I) dell’UC San Diego, afferma che “questo lavoro contribuisce a rendere i nostri modelli climatici più realistici su come si comportano effettivamente i governi”. La ricerca fornisce un’analisi rigorosa e basata sui dati su come la progettazione delle politiche e la tempistica politica influenzino la capacità del Paese di decarbonizzare il proprio sistema energetico. L’obiettivo è colmare il divario tra cosa è economicamente efficiente e cosa è politicamente possibile, in modo che i decisori politici possano elaborare strategie che sopravvivano alla politica del mondo reale.