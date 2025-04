Studio sull’insufficienza renale acuta nella cirrosi epatica

L’insufficienza renale acuta (AKI) è una complicanza grave nei pazienti con cirrosi epatica, richiedendo attenzione nella prevenzione e nel trattamento. Un ampio studio internazionale pubblicato su “The Lancet Gastroenterology & Hepatology” ha esplorato l’AKI in oltre 3.800 pazienti con cirrosi scompensata in 65 ospedali di 27 paesi. I ricercatori hanno osservato significative differenze nel trattamento di questa condizione, evidenziando l’importanza di migliorare le strategie di cura.

I pazienti con cirrosi scompensata sono particolarmente vulnerabili all’AKI a causa della riduzione del flusso sanguigno renale e di meccanismi compensatori che possono aggravare la funzione renale. Fattori scatenanti come infezioni e uso eccessivo di diuretici possono velocemente portare a insufficienza renale, con gravi conseguenze sulla prognosi. Lo studio ha rivelato che il 38% dei pazienti con cirrosi presentava AKI, con la forma più comune associata a ipovolemia (59%), mentre la sindrome epato-renale rappresentava solo il 17% dei casi.

L’approccio terapeutico mostra variazioni regionali significative, con differenze nell’uso di farmaci come albumina e terlipressina. Questo impatta gli esiti dei pazienti. È cruciale comprendere tali differenze per migliorare la gestione della malattia e aumentare le chance di sopravvivenza. L’AKI presenta un alto tasso di mortalità, con il 22,9% dei pazienti deceduti entro 28 giorni. Ottimizzare i trattamenti ospedalieri e garantire accesso a cure essenziali, inclusi i trapianti, sono elementari per il miglioramento dei risultati clinici. Lo studio è stato finanziato dalla European Association for the Study of the Liver (EASL) e dalla Società Italiana di Medicina Interna (SIMI).