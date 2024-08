Studio rivela che il mondo è degli animali: i risultati della ricerca

Lo studio rivela che il mondo appartiene ora agli animali domestici: ecco gli incredibili risultati della ricerca.

Un’ottima notizia per tutti gli amanti degli animali: il numero dei quattro zampe domestici è in costante aumento. Ormai il mondo sembra appartenere a loro, con una schiacciante superiorità sugli esseri umani. A rendere noti i dati è un report di recente pubblicazione. Condotte da Mintel, l’agenzia di Market Intelligence, le indagini hanno permesso una stima dei numero degli animali d’affezione nei diversi paesi del mondo. Ecco quali sono i risultati della ricerca.

Il report appena pubblicato sul numero di animali d’affezione: notevole incremento dei quattro zampe domestici

Mintel è un’agenzia di Market Intelligence, leader a livello mondiale. L’agenzia si basa sulle proprie conoscenze, competenze e intuizioni per informare e guidare le strategia di marketing. Mintel fornisce soluzioni di ricerca e di market intelligence alle aziende incentrate sui consumatori da oltre cinquanta anni. Con una combinazione di strumenti di livello mondiale e soluzioni di insight personalizzate, l’agenzia è costantemente cosciente del flusso dei mercati e propone di frequente reports sui gusti e sulle abitudini delle persone. La più recente indagine pubblicata riguarda proprio gli animali d’affezione.

I dati ricavati dal report Mintel hanno permesso di constatare come il numero degli animali domestici sia in aumento. In tutto il mondo, i tassi di proprietà di animali domestici non sono mai stati così alti come lo sono quest’anno. I Paesi che detengono il primato per numero di animali d’affezione sono gli Stati Uniti e il Brasile, in testa con oltre il 70% dei tassi di proprietà.

Secondo l’indagine svolta, l’incremento degli animali d’affezione sarebbe da ricondursi al supporto emotivo e psicologico che i quattro zampe sono in grado di dare agli esseri umani nei problemi della vita reale. Adottare un quattro zampe domestico per migliorare la salute fisica e mentale è, secondo quanto attestato dal report Mintel di luglio 2024, proprio la ragione principale che spinge le persone a compiere questa scelta.

Nel corso degli anni, del resto, sono stati numerosissimi gli studi scientifici hanno dimostrato i benefici che gli animali domestici hanno sui loro umani. Accarezzare un animale favorisce unrilascio di endorfine e diminuisce i livelli di cortisolo, abbassando la pressione sanguigna, migliorando l’umore e riducendo lo stress. I gatti, ad esempio, con le loro fusa hanno il potere di attenuare il dolore delle ferite e di abbassare la pressione sanguigna negli umani, riducendo di un terzo il rischio di infarto e di malattie cardiovascolari.

Chi vive con un cane o un gatto sa benissimo come i quattro zampe, in virtù della loro intelligenza e della loro empatia, sanno rivelarsi degli ottimi insegnanti di vita.

Capaci di provare sentimenti proprio come gli esseri umani, ma privi della cattiveria insita in questa specie, gli animali instaurano dei profondi legami di affetto con i loro simili e con gli altri esseri viventi. Non è difficile comprendere come queste ragioni spingano un numero crescente di persone a scegliere di adottare un animale d’affezione.

Secondo gli ultimi dati forniti da diverse ricerche, infatti, il numero di cani, gatti e altri animaletti che vivono nelle case degli Italiani ammonterebbe a 62,1 milioni di esemplari, superando i 59,11 milioni di abitanti umani. Le indagini hanno rilevato come il numero di animali domestici in Italia sia maggiore rispetto al numero di persone. Il report Mintel di luglio conferma la stessa tendenza anche negli altri Paesi del mondo. (di Elisabetta Guglielmi)