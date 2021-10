Scegliere il modello, esaminarlo in ogni dettaglio magari in realtà virtuale, confrontarne le caratteristiche, vederlo prendere nuovi colori o accessori. Dal 2010, quando comparvero le prime piattaforme di intermediari online, a oggi il processo d’acquisto di un’automobile è cambiato alla radice. Di mezzo c’è stata la nascita dei concessionari digitali, l’esplosione delle piattaforme di sharing e l’avvicinamento delle case automobilistiche a un’alternanza fra canali fisici e digitali. Non solo: la pandemia ha portato molti produttori ad accelerare l’adozione di modelli digitali.

Italian Tech Week 2021, Diyala D’Aveni: “Nasce Vento, il primo venture builder non-profit”



Il risultato è un percorso di ispirazione, scelta e acquisto che viaggia ormai su tutti i canali: l’automobile si cerca – ormai da anni − e compra online, talvolta solo online – basti pensare a Tesla – senza alcun passaggio in autosalone se non per il ritiro fisico della macchina. Perché così è abituata e si aspetta anche una nuova generazione di acquirenti nati e cresciuti digital e mobile first, per cui spesso il comparto software di una vettura è più importante di motori e prestazioni.

Secondo un’analisi di Frost & Sullivan, entro il 2025, sei milioni di nuovi veicoli saranno venduti tramite piattaforme online, proprio come oggi acquistiamo un qualsiasi oggetto su un qualche marketplace. Sono solo alcuni risultati dello studio firmato da Reply e dedicato alle tendenze dell’acquisto online delle quattro ruote.

«Vent’anni fa si girava per concessionari. Oggi i clienti arrivano al punto vendita dopo aver compiuto diverse ricerche online e magari dopo aver richiesto più preventivi, pronti per il test drive» conferma Filippo Rizzante, chief technology officer di Reply. Tramite la piattaforma proprietaria di analisi delle tendenze Trend Sonar il gruppo ha analizzato milioni di fonti online.

Obiettivo finale: identificare gli aspetti più rilevanti dell’ecommerce in ambito automotive. Sotto la lente sono finiti articoli di esperti di settore, media, brevetti e pubblicazioni scientifiche. Che cosa ne esce?

Ad esempio, che fra i trend in esplosione ci sono le piattaforme per l’usato, le vendite in streaming e i modelli in abbonamento. Mentre fra quelli in arrivo entrano a gamba tesa alcune soluzioni ancora poco frequentate (come le raccomandazioni dei sistemi di intelligenza artificiale o l’uso approfondito dei dati per individuare le preferenze degli utenti) e altre che invece sono realtà sempre piuttosto diffuse: test drive virtuali, finalizzazione dell’acquisto in pochissimi passaggi, showroom con tecnologia 3D, valutazione in remoto del veicolo da dare in permuta e molto altro ancora.

I trend, sintetizza Rizzante, riassumono la «digitalizzazione dell’intera esperienza di scelta, acquisto e personalizzazione dell’automobile e la forte spinta all’innovazione per le case automobilistiche dall’ingresso sul mercato dei player nati sul paradigma Aces (auto autonome, connesse, elettriche, shared)». Il comparto sta insomma cambiando radicalmente pelle: secondo Reply i gruppi sbocciati di recente stanno finalmente capitalizzando l’impiego di soluzioni digitali native e sfidando «le vecchie dinamiche di potere».

I costruttori, dal canto loro, stanno adottando queste soluzioni o portandosi in pancia le realtà più promettenti. D’altronde è il concetto stesso di proprietà a cambiare: così come la normalità è trovare sempre un’auto in condivisione nei pressi di casa, presto lo sarà anche acquistare una vettura indipendentemente dall’appuntamento all’autosalone. E la complessità dei sistemi delle automobili, ormai dispositivi in grado di raccogliere e condividere un’enorme mole di dati nel corso della loro vita, aprono nuove opportunità anche nella fase che segue l’acquisto.

«Per l’auto sta avvenendo ‘in grande’ quello che è accaduto con le smart tv – aggiunge il cto di Reply – oggi possiamo scegliere diverse app e servizi extra rispetto all’uso tradizionale. Le case possono raccogliere, rispettando la privacy, i dati provenienti dall’uso delle auto e dei servizi connessi, valorizzandoli con benefici per produttori, consumatori e reti di vendita e assistenza».

Insomma, anche il settore automobilistico sta consolidando il suo ruolo nella cosiddetta platform economy: quella dei servizi, dello shopping online, del mobile banking, delle consegne, dell’arredamento aumentato e dell’intrattenimento on demand.

E soprattutto dell’invenzione di nuovi servizi in base ai bisogni degli utenti. Colossi tecnologici, startup e player dell’elettrico stanno infatti puntando su modelli cosiddetti “as-a-service”, dove l’auto è il centro di un ecosistema. La strada è insomma tracciata e non potrà che continuare su questo itinerario. Specialmente quando arriveranno sul mercato clienti di una generazione per cui anche l’automobile si può (e si deve) acquistare dallo smartphone con pochissimi clic, con un percorso digitale semplice, come la spesa a domicilio.

«I giovani si aspettano livelli di servizio tipici dei grandi ecommerce – conclude Rizzante – l’automobile sta diventando un servizio da personalizzare e condividere, con ‘user experience’ in base al momento e alle preferenze del singolo cliente».