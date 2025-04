Studio mostra l’impatto durante la pandemia

Il lavoro da remoto ha consentito a molti di lavorare in sicurezza durante la prima ondata della pandemia di Covid-19, ma ha avuto effetti significativi sulla salute mentale, in particolare per donne, single e genitori con figli conviventi. Uno studio condotto da economisti dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Università di Padova e IFO Institute di Monaco, pubblicato nel “Journal of the Economics of Ageing”, esplora come il lavoro a distanza abbia impattato il benessere psicologico dei lavoratori senior.

I ricercatori hanno confrontato i sintomi depressivi di chi lavorava da casa con quelli di chi continuava a lavorare in presenza, scoprendo che i primi mostravano sintomi depressivi più diffusi, specialmente nelle regioni con contagio contenuto e restrizioni rigide. Giacomo Pasini, professore di Econometria, suggerisce che l’isolamento, le incertezze lavorative e le tensioni familiari possano contribuire al disagio.

L’analisi, basata sui dati della Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), ha impiegato metodi statistici avanzati per isolare l’impatto del lavoro da remoto. Marco Bertoni, professore di Economia, sottolinea che l’approccio ha permesso di stimare in modo affidabile gli effetti sui sintomi depressivi, considerando le diverse intensità della pandemia e le misure restrittive.

I risultati indicano che le politiche aziendali devono essere flessibili e tenere conto delle diverse situazioni familiari e demografiche, poiché imporre regole rigide sul lavoro da remoto potrebbe non soddisfare le vere esigenze dei lavoratori. Le conclusioni dello studio offrono spunti per garantire un lavoro remoto sostenibile e attento al benessere psicologico.