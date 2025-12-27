8.1 C
Studio in Spagna contro aterosclerosi

Da stranotizie
Otto mila persone sane saranno arruolate in Spagna per uno dei più grandi esperimenti clinici mai avviati contro l’aterosclerosi, la malattia che causa infarti e ictus. L’obiettivo è individuare il rischio cardiovascolare quando è ancora invisibile e intervenire prima che diventi fatale.

L’aterosclerosi è una malattia subdola che non fa male e non dà sintomi evidenti, ma nel tempo riempie le arterie di grasso e colesterolo, restringendole fino a provocare infarti e ictus improvvisi. la principale causa di morte al mondo e uccide circa 20 milioni di persone ogni anno.

Il nuovo studio, chiamato React, prevede che i volontari vengano sottoposti gratuitamente a controlli che normalmente costerebbero migliaia di euro, come ecografie tridimensionali delle arterie carotidi e femorali, elettrocardiogramma, analisi del sangue e delle urine, immagini del fondo oculare e una sofisticata angio-Tc per visualizzare l’interno delle coronarie.

La tecnologia utilizzata consente di individuare placche minuscole, invisibili con i normali esami, e di intervenire subito, anche in assenza di sintomi. Chi presenta segni precoci di aterosclerosi viene seguito con un approccio “aggressivo”: dieta, attività fisica, perdita di peso e, se necessario, farmaci come le statine.

L’investimento per il progetto è imponente, con una prima fase finanziata con 23 milioni di euro e una seconda fase che costerà circa 40 milioni di euro. Lo studio punta a raggiungere chi solitamente resta fuori dagli studi clinici, come abitanti delle aree rurali e fasce sociali più fragili. L’idea è semplice e rivoluzionaria: controlli cardiovascolari fin dalla giovane età, ecografie rapide e portatili per chi supera determinate soglie di rischio, terapie brevi ma precoci. Secondo i ricercatori, cinque anni di trattamento a 20 anni potrebbero valere quanto 35 anni iniziati troppo tardi.

