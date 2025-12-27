Studio in Spagna contro aterosclerosi

Otto mila persone sane saranno arruolate in Spagna per uno dei più grandi esperimenti clinici mai avviati contro l’aterosclerosi, la malattia che causa infarti e ictus. L’obiettivo è individuare il rischio cardiovascolare quando è ancora invisibile e intervenire prima che diventi fatale.

L’aterosclerosi è una malattia subdola che non fa male e non dà sintomi evidenti, ma nel tempo riempie le arterie di grasso e colesterolo, restringendole fino a provocare infarti e ictus improvvisi. la principale causa di morte al mondo e uccide circa 20 milioni di persone ogni anno.

Il nuovo studio, chiamato React, prevede che i volontari vengano sottoposti gratuitamente a controlli che normalmente costerebbero migliaia di euro, come ecografie tridimensionali delle arterie carotidi e femorali, elettrocardiogramma, analisi del sangue e delle urine, immagini del fondo oculare e una sofisticata angio-Tc per visualizzare l’interno delle coronarie.

La tecnologia utilizzata consente di individuare placche minuscole, invisibili con i normali esami, e di intervenire subito, anche in assenza di sintomi. Chi presenta segni precoci di aterosclerosi viene seguito con un approccio “aggressivo”: dieta, attività fisica, perdita di peso e, se necessario, farmaci come le statine.

L’investimento per il progetto è imponente, con una prima fase finanziata con 23 milioni di euro e una seconda fase che costerà circa 40 milioni di euro. Lo studio punta a raggiungere chi solitamente resta fuori dagli studi clinici, come abitanti delle aree rurali e fasce sociali più fragili. L’idea è semplice e rivoluzionaria: controlli cardiovascolari fin dalla giovane età, ecografie rapide e portatili per chi supera determinate soglie di rischio, terapie brevi ma precoci. Secondo i ricercatori, cinque anni di trattamento a 20 anni potrebbero valere quanto 35 anni iniziati troppo tardi.