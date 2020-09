Uniti dalla passione per l’arte e la cultura in tutte le sue espressioni così come dalla volontà di impegnarsi per migliorare la loro città, Parma, come rivela subito al telefono una erre morbidamente arrotondata che si srotola trascorrendo da uno all’altro mentre si presentano: Terry e Jerry, i gemelli Aybebaku, nati in Italia nel 2000, sulla soglia del nuovo millennio, e arrivati a Parma a soli due anni, hanno concluso il loro percorso al Liceo artistico Toschi nell’anno straniato della didattica a distanza, con risultati brillanti, non solo per i voti.

A brillare, nella loro storia, è sopratutto la crescita in quelle competenze che a scuola si declinano sotto la voce di “cittadinanza attiva e consapevole” e che si esprimono nel vivere la scuola come una società in miniatura in cui il tuo ruolo può fare la differenza.

Adesso si preparano a scoprire Milano dove le loro strade si separeranno, almeno per quanto riguarda la scelta universitaria: Jerry, appassionato della settima arte, un 100 rotondo alla maturità, specializzazione in audiovisivi, ha scelto di proseguire nel capoluogo lombardo gli studi di cinema mentre Terry, che al liceo artistico ha messo a frutto la propria versatilità nelle discipline grafiche e delle arti figurative ottenendo 98 all’esame di Stato, a Milano studierà design.

Nonostante in famiglia siano quattro fratelli, “siamo sempre riusciti a trovare il modo per poter studiare dividendoci spazi e computer, anche durante i mesi del lockdown, continuando a impegnarci come rappresentanti.”

Adesso il desiderio di entrambi è quello di poter vivere in presenza, anche se da pendolari, la nuova avventura di crescita umana e culturale che li attende a Milano.

Quello per l’arte, osserva Jerry, è un amore antico, “nato fin dalle elementari e poi esploso alle medie grazie all’incontro con una docente molto brava, Roberta Pilotti: il suo approccio vitale alla storia dell’arte e la sua capacità di immergerci nella creatività hanno acceso in me una forte curiosità.”

Registi preferiti? “Luchino Visconti e Christopher Nolan”. Artista preferito, “Bill Viola perché in lui convergono influenze diverse della musica e della filosofia insieme a molti riferimenti all’arte del passato.”

Sull’artista più amato, Terry non ha esitazioni: “Giacomo Balla, per la sua visione futuristica del progresso espressa da linee scattanti e veloci che sanno scomporre la realtà.”

Parallelo al desiderio di conoscere, scorre quello di un impegno non solo per se stessi: “Fin dal primo anno di liceo volevamo impegnarci come rappresentanti di classe ma subito abbiamo preferito, entrambi, osservare per capire come funzionava la scuola. Dalla seconda, siamo stati eletti nelle rispettive classi. Fino ad arrivare in quinta, dove grazie al sostegno di tanti compagni, sono stato eletto rappresentante di Istituto: una grande soddisfazione.”

Soddisfazione gemella, condivisa insieme al ruolo con Terry: “All’inizio ero scettico sull’assumerci questo impegno proprio in quinta, l’anno dell’esame. Invece è stata una esperienza importante.”

Quali idee avete portato per dare un vostro contributo? “Una in particolare: c’erano sempre file lunghissime per iscriversi alle assemblee di Istituto e spesso nascevano dispute perché qualcuno si cancellava. Con il tecnico della scuola abbiamo elaborato un modulo online. Tempo di iscrizione: tre minuti e fine delle discussioni che nascevano con le liste cartacee.”

E durante il lockdown? La risposta si intreccia: “Abbiamo avuto forse più lavoro di prima ! I rappresentanti di classe avevano tante domande e dubbi. A noi il compito di colmare le loro lacune, risolvere problematiche e discussioni tenendoci aggiornati tramite i docenti e il dirigente Roberto Pettenati. Abbiamo fatto da ponte, in qualche modo.”

Se la scuola deve essere, come credeva Freud, anche un gioco di vita, i gemelli Aybebaku questo gioco lo hanno preso seriamente: “Come rappresentanti abbiamo lavorato sopratutto per sensibilizzare su tematiche ambientali, aderendo ai Friday for future, e sulle discriminazioni di genere, contro l’omofobia, portando a scuola volontari dell’associazione L’ottavo colore.”

Parma capitale della cultura: quanto vi siete sentiti coinvolti ? “Questa occasione può essere importante per portare i giovani ad amare l’arte. Volevamo partecipare a questa festa e lo abbiamo potuto fare: a scuola, con il professor Concetto Scuto, abbiamo prodotto un cortometraggio su Parma, i suoi borghi, la sua storia: purtroppo il lockdown ci ha impedito di mostrarlo in un evento pubblico.”

“Parma offre molte possibilità di crescere come persone ma spesso i ragazzi non ne vengono a conoscenza – osserva Terry -. Nella Giornata dell’arte, siamo i protagonisti, portando il nostro talento che in quella occasione colora di bellezza il centro Federale: ogni scuola porta l’espressione della sua bellezza che può trovarsi in un piatto, in un quadro, in una musica o in una poesia: un mix di arti allestite e esposte in modo creativo.”

Intreccio di espressioni artistiche e anche culturali, interviene Jerry: “La festa multiculturale di Collecchio è sempre una occasione importante di melting pot, per promuovere la nostra cultura insieme a quelle straniere, internazionali, contrastando discriminazioni e razzismo che nascono spesso dalla mancanza di conoscenza”.

Se Parma “è una città abbastanza aperta”, capita di assistere a atteggiamenti discriminatori, osserva Terry, “che a volte non sono eclatanti ma passano da piccoli gesti. L’ultimo, sull’autobus: una donna di colore ha prenotato la fermata ma l’autista non si è fermato. Quando la donna ha chiesto di fermarsi, l’autista ha risposto con rabbia, alzando i toni, dicendo che ‘certa gente viene a casa nostra a fare quello che le pare’, poi l’ha fatta scendere. Ma i presenti hanno protestato: era chiaro che la sua frase, che può sembrare banale, era razzista: si capiva in due secondi che si era alterato per il colore della pelle della donna. Il problema, credo, è che oggi si agisce di impulso, senza riflettere e senza ascoltare.”

“Giustizia per George”: flash mob in piazza Garibaldi a Parma – Foto

Un segnale positivo, la recente manifestazione per George Floyd: “Abbiamo partecipato per ascoltare i rappresentanti delle associazioni presenti. C’erano molti giovani attivi che hanno fatto tante domande, per un vero interesse. Acuni hanno criticato la manifestazione ma l’alta presenza di ragazzi e ragazze ci dice che è stata importante, che rispondeva a un bisogno di cambiamento.”

“Episodi di discriminazione dovuta all’ignoranza – interviene Jerry – se ne vedono molti ma tutto parte dagli adulti. Le nuove generazioni saranno diverse e questo cambiamento è già in atto.”

Il vostro prossimo impegno prima dell’università? “Avremmo voluto votare ma purtroppo non possiamo farlo: siamo maggiorenni già da due anni e abbiamo avviato subito le pratiche ma, di solito, per ritardi burocratici, ci vogliono almeno quattro anni per ottenere la cittadinanza. A meno che tu non sia un calciatore famoso, allora basta una settimana.”

Sempre propositivi, i gemelli Aybebaku, come quando si trattava di inventare un modo per abbreviare le lunghe code per le iscrizioni a scuola, guardano al futuro: ”Bisognerebbe attuare una riforma per velocizzare le pratiche per l’ottenimento della cittadinanza, per tutti quelli che ne hanno diritto, calciatori o studenti che siano, senza differenze.”

Alla fine della conversazione, un paese senza differenze rotola veloce sulle erre dei due fratelli, così veloce che sembra raccontare un futuro già in corso.