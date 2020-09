In tempo di pandemia le mascherine sono sempre più diffuse per combattere la diffusione di Covid-19, insieme a distanziamento sociale e lavaggio delle mani. E sempre più persone utilizzano visiere di plastica trasparente e mascherine con valvole al posto di quelle di stoffa o di quelle chirurgiche, perché più confortevoli. Ma ora uno studio pubblicato su ‘Physics of Fluids’ getta ombre sulla loro efficacia. Una simulazione video mostra infatti che questi dispositivi bloccano il flusso iniziale in avanti emesso con un colpo di tosse o uno starnuto, ma le goccioline possono muoversi intorno alla visiera, fuoriuscendo con relativa facilità e finendo per diffondersi su una vasta area.

