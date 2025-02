Studio Banca Ifis, calciomercato muove quasi 7 miliardi di euro l’anno, Serie A seconda per transazioni

Il calciomercato, come evidenziato dall’Osservatorio sullo Sport System Italiano di Banca Ifis, comporta una spesa media annuale di 6,7 miliardi di euro e oltre 19.000 trasferimenti internazionali di giocatori. Lo studio analizza le tendenze delle ultime cinque Confederazioni calcistiche, rivelando che, dal 2018 al 2024, il valore totale degli acquisti ammonta a 47 miliardi di euro, di cui l’86% proviene dai campionati UEFA. La spesa media annuale per le competizioni europee è di 5,77 miliardi di euro, con un incasso di 5,69 miliardi.

Il mercato domestico è predominante, con il 75% degli arrivi dai campionati UEFA; il Sud America, tramite il Conmebol, contribuisce con il 36% degli arrivi extra europei. La Premier League emerge come leader nei trasferimenti, con una spesa cumulata di 13,2 miliardi di euro e un saldo positivo di 7,49 miliardi. La Serie A è seconda, con 5,04 miliardi di euro in spesa e 4,08 miliardi di incassi.

L’analisi di Banca Ifis evidenzia una correlazione tra alta spesa e successi, con la Premier League al primo posto nel ranking UEFA. La Serie A si posiziona al secondo posto per la spesa media e ranking. Anche se non sempre più investimenti garantiscono vittorie, gli investimenti nel calciomercato rappresentano un asset strategico per i club.

In Italia, l’analisi finanziaria mostra che i top club di Serie A finanziano il 91% delle spese di calciomercato con risorse esterne, riducendo la disponibilità di cassa. Questo evidenzia che gli investimenti richiedono un supporto finanziario specializzato, tenendo conto delle variabili cicliche e stagionali nel settore.