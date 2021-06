Nella Bergamasca si assume in media per persona più droga che a Milano. Non solo: nel periodo della pandemia il consumo di droghe pesanti ha avuto un incremento preoccupante, mentre quello di droghe leggere è rimasto sostanzialmente stabile, ma sempre ad alti livelli.

È quanto emerge dai risultati della sesta campagna di monitoraggio del consumo delle sostanze stupefacenti promossa dall’Aga (Associazione Genitori Antidroga) di Pontirolo Nuovo (in provincia di Bergamo) in collaborazione con l’istituto farmacologico milanese “Mario Negri”.

Secondo Enrico Coppola, presidente dell’Aga, “molti ragazzi hanno purtroppo espresso il disagio vissuto durante la pandemia abusando di droghe e di alcol. Questo è vero tanto per i maschi quanto per le femmine. Anzi, il numero delle ragazze è in crescita e questa tendenza è relativamente nuova. Ed è preoccupante il fatto che l’età media degli assuntori si stia abbassando: i primi approcci con la droga avvengono tra i 12 e i 13 anni e quindi intorno ai 15 anni i giovanissimi hanno già sviluppato la dipendenza”.

Il dato più allarmante è quello relativo al consumo di eroina, cresciuto del 66% rispetto al 2019: due anni fa si parlava di 1.95 dosi al giorno per ogni mille abitanti, nel 2021 si è passati a 3.25 dosi. Il che vuol dire che una persona ogni 300 nella Bergamasca ogni giorno assume questa sostanza.

Numeri “molto superiori a quelli milanesi” secondo i ricercatori del “Mario Negri”, che hanno riscontrato lo stesso triste primato della Bergamasca rispetto a Milano anche per quanto riguarda altre sostanze stupefacenti.

Nella campagna di monitoraggio effettuata nel 2019 erano emersi consumi quotidiani di 89.17 dosi di cannabis ogni mille abitanti (in aumento del 76.9% rispetto al 2017) e 27.21 dosi di cocaina (in aumento del 57.2%). Calcolando che lo studio effettuato dal “Mario Negri” prende in considerazione un campione di popolazione di circa 95mila abitanti (statisticamente molto importante e quindi proiettabile su tutto il territorio orobico, dove vivono più di un milione di persone), ciò significa che nella Bergamasca ogni giorno una persona su 10 assume cannabis e una su 40 cocaina. Per quanto riguarda la cannabis, nel 2021 si è passati a 81.16 dosi ogni mille abitanti; per la cocaina a 23.35 dosi.

Consumi in leggera decrescita, che rimangono però “a livelli elevati, nettamente superiori a quelli riscontrati in altre città, come per esempio Milano” secondo i ricercatori dell’istituto farmacologico milanese, i quali dal 2010 utilizzano un metodo che misura i metaboliti urinari delle sostanze illecite nelle acque del depuratore di Mozzanica (nella Bergamasca).

Nelle urine degli utilizzatori rimangono infatti tracce delle droghe consumate e dei loro metaboliti. Queste sostanze, eliminate con le urine, confluiscono nelle acque di scarico dei depuratori urbani, dove possono essere misurate. Dalle concentrazioni delle sostanze attive e dei metaboliti misurati nelle acque fognarie è quindi possibile stimare in maniera qualitativa e quantitativa le droghe utilizzate dalla popolazione della zona che fa riferimento al depuratore.

“Speravamo che le limitazioni legate al lockdown, con la minor libertà di circolazione, avessero portato a un rallentamento dei consumi, ma purtroppo questo non è avvenuto, anzi – prosegue Coppola – Per quanto riguarda cannabis e cocaina siamo rimasti ai livelli del 2019, che erano già altissimi, e l’eroina ha avuto un’autentica impennata”.

Un fenomeno di cui gli operatori dell’Aga si erano già resi conto “basandoci sui sequestri effettuati dalle forze dell’ordine e soprattutto sulle tante richieste di aiuto arrivate in questi mesi al nostro ambulatorio, legate appunto al consumo di eroina – conclude Coppola – La nostra associazione gestisce due centri di recupero, uno riservato ai minorenni e uno per gli adulti, e al momento abbiamo dovuto trasferire quattro minori nella struttura per adulti perché la domanda tra i giovanissimi è tale che non avevamo più posto”.