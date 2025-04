Studiarla per sviluppare nuove terapie

La Sindrome di Phelan-McDermid (PMS) è una rara condizione genetica di cui non esistono cure, classificata tra i disturbi del neurosviluppo. Essa si manifesta con disabilità intellettiva, tratti autistici e sintomi neuropsichiatrici. Recentemente, un team di ricerca dell’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche, in collaborazione con l’Università di Ulm e la Vanderbilt University, ha studiato i meccanismi biologici della malattia, pubblicando i risultati su Molecular Psychiatry.

La maggior parte dei casi è causata dalla perdita di una regione del cromosoma 22, che include il gene SHANK3, fondamentale per la produzione della proteina omonima. Questa proteina è cruciale per la funzione sinaptica nel cervello. Lo studio ha confrontato modelli animali e neuronali da cellule staminali di pazienti, rivelando come l’assenza di SHANK3 influisca sull’espressione della proteina Rpl3, essenziale per la sintesi proteica.

Inoltre, la ricerca ha dimostrato che sia l’espressione di Rpl3 che la sintesi proteica sono collegate all’attivazione del recettore mGlu5, un interruttore biologico cellulare. Un trattamento con una molecola in grado di riattivare questo recettore ha ristabilito la corretta produzione di Rpl3 e una normale sintesi proteica in aree chiave del cervello come la corteccia e lo striato, mostrando effetti positivi sul comportamento.

I risultati indicano che il ripristino funzionale del recettore mGlu5 possa rappresentare una strategia promettente per migliorare i sintomi della PMS e correggere anomalie comportamentali. Questo studio apporta nuove conoscenze sui meccanismi della sindrome e sul potenziale dei farmaci diretti ai recettori mGlu5.