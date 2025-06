Studiare nei Media Creativi: Borse di Studio SAE 2025

L’industria dei media creativi in Italia è in forte espansione, con oltre 302.000 assunzioni previste per il 2023, registrando un aumento del 8,8% rispetto all’anno precedente. Tra le figure professionali più ricercate ci sono registi, sceneggiatori, tecnici audio e video, e operatori nel settore gaming. Tuttavia, il 38,7% delle aziende segnala difficoltà nel trovare candidati qualificati, a causa della scarsità di percorsi formativi accessibili e dell’esigenza di trasferirsi nelle grandi città come Roma e Milano.

Per affrontare questa situazione, SAE Institute di Milano ha istituito 12 borse di studio per giovani tra 18 e 30 anni, rivolte ai corsi di Produzione Audio, Videoludica, Music Business e Produzione Cinetelevisiva. Grazie alla collaborazione con partner come BASE Milano, Yamaha, AIR3 e IGDA Milan, le borse offrono riduzioni della retta fino al 70% e includono supporto concreto per l’ingresso nel mondo del lavoro attraverso attività di mentoring e tirocini.

Le candidature per le borse di studio possono essere presentate dal 13 giugno al 13 luglio 2025 attraverso il sito di SAE Institute. La selezione avverrà sulla base di criteri specifici e di un video di presentazione in cui i candidati espongono le loro aspirazioni e progetti futuri. Questa iniziativa mira a rendere l’istruzione più accessibile e a valorizzare il talento dei giovani nel panorama culturale italiano.

Elaborazione AI: RassegnaNotizie.it

Fonte: www.newsic.it