Studi in Ingegneria Civile e Ambientale: Opportunità e Futuro

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: INGEGNERE CIVILE/AMBIENTALE



🏢 Azienda: Adecco



📍 Luogo: Brescia

Offerta di Lavoro: Ingegnere Civile/Ambientale presso Adecco – Brescia

Adecco cerca un Ingegnere Civile/Ambientale motivato e dinamico da inserire nel proprio team a Brescia. Se sei laureato in Ingegneria Civile o Ambientale e hai esperienza in progettazione, gestione di opere infrastrutturali e analisi ambientali, questa è l’opportunità che fa per te! Cerchiamo candidati con forte orientamento al problem solving, capacità di lavoro in team e buona conoscenza dei software di progettazione. Unisciti a noi per contribuire a progetti innovativi e sostenibili. Scopri di più e invia la tua candidatura oggi stesso!