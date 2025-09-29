24.6 C
Roma
lunedì – 29 Settembre 2025
Tecnologia

Studenti di San Severo conquistano il patentino COMAU

Da StraNotizie
Studenti di San Severo conquistano il patentino COMAU

A San Severo, gli studenti del Polo Tecnologico “Di Sangro Minuziano Alberti” hanno raggiunto un importante traguardo, conseguendo il patentino internazionale della robotica COMAU, una certificazione riconosciuta a livello globale. Questo gruppo di studenti è il primo della provincia di Foggia a ottenere questo prestigio, evidenziando l’innovazione e la qualità della formazione offerta dalla scuola.

Hanno superato con successo il percorso formativo studenti come Vincenzo Mastrogiacomo, Antonio Mezzina, Dario Coppola e altri. Il corso ha proposto 100 ore di formazione intensiva al di fuori delle ore scolastiche, durante le quali gli studenti hanno lavorato concretamente sul robot didattico e.DO di COMAU, imparando a programmarne i movimenti e a sviluppare sequenze di automazione. L’esame finale si è svolto con il successo di tutti i partecipanti.

Guidati dal professor Luigi Manzella, docente di Informatica e Telecomunicazioni e formatore accreditato COMAU, gli studenti hanno dimostrato le proprie competenze in un contesto pratico di grande valore. Manzella ha sottolineato come il patentino possa offrire nuove opportunità professionali e accademiche, auspicando anche future collaborazioni con il tessuto imprenditoriale locale.

Un riconoscimento speciale va al Dirigente Scolastico, professor Vincenzo Campagna, che ha sostenuto attivamente il progetto, incoraggiando sia docenti che studenti a intraprendere questa sfida formativa.

COMAU, azienda leader nell’automazione industriale e nella robotica avanzata, è parte del gruppo Stellantis e opera in oltre 30 paesi, progettando soluzioni innovative per l’industria 4.0. Il patentino internazionale della robotica COMAU attesta la capacità di utilizzare e programmare robot, costituendo un titolo prezioso per il mercato del lavoro e per l’università.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Nuova alleanza tra MEI e The Orchard per la musica indie italiana
Articolo successivo
Serie TV coreane da non perdere su Netflix nel 2023
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.