Studenti di San Severo conquistano il patentino COMAU

A San Severo, gli studenti del Polo Tecnologico “Di Sangro Minuziano Alberti” hanno raggiunto un importante traguardo, conseguendo il patentino internazionale della robotica COMAU, una certificazione riconosciuta a livello globale. Questo gruppo di studenti è il primo della provincia di Foggia a ottenere questo prestigio, evidenziando l’innovazione e la qualità della formazione offerta dalla scuola.

Hanno superato con successo il percorso formativo studenti come Vincenzo Mastrogiacomo, Antonio Mezzina, Dario Coppola e altri. Il corso ha proposto 100 ore di formazione intensiva al di fuori delle ore scolastiche, durante le quali gli studenti hanno lavorato concretamente sul robot didattico e.DO di COMAU, imparando a programmarne i movimenti e a sviluppare sequenze di automazione. L’esame finale si è svolto con il successo di tutti i partecipanti.

Guidati dal professor Luigi Manzella, docente di Informatica e Telecomunicazioni e formatore accreditato COMAU, gli studenti hanno dimostrato le proprie competenze in un contesto pratico di grande valore. Manzella ha sottolineato come il patentino possa offrire nuove opportunità professionali e accademiche, auspicando anche future collaborazioni con il tessuto imprenditoriale locale.

Un riconoscimento speciale va al Dirigente Scolastico, professor Vincenzo Campagna, che ha sostenuto attivamente il progetto, incoraggiando sia docenti che studenti a intraprendere questa sfida formativa.

COMAU, azienda leader nell’automazione industriale e nella robotica avanzata, è parte del gruppo Stellantis e opera in oltre 30 paesi, progettando soluzioni innovative per l’industria 4.0. Il patentino internazionale della robotica COMAU attesta la capacità di utilizzare e programmare robot, costituendo un titolo prezioso per il mercato del lavoro e per l’università.