Studenti di Forlimpopoli contro le violazioni dei diritti umani

Una cinquantina di studenti dell’istituto Artusi di Forlimpopoli hanno partecipato al secondo incontro del Progetto Scuola della Fondazione Conad Ets, dedicato alla tutela dei diritti umani. I giovani, accompagnati dai loro docenti, si sono collegati alla diretta streaming nazionale dal salone del consiglio comunale, dove sono stati accolti dalla sindaca Milena Garavini, che ha dialogato con loro sulle questioni legate all’accoglienza e all’inclusione.

La volontaria di Amnesty International Nicoletta Fantini ha ricordato il ruolo dell’associazione nel prevenire e eliminare le gravi violazioni dei diritti umani. Luca Panzavolta, ad di Cia-Conad, ha espresso il sostegno della Fondazione al progetto scuola, che punta a stimolare il pensiero critico e a favorire la partecipazione attiva degli studenti su temi che riguardano le comunità in cui vivono.

Il tema centrale dell’incontro è stato il diritto di protesta, affrontato sia in prospettiva attuale che storica. La diretta da Milano ha visto la partecipazione di attivisti, formatori, esperti di diritti umani e testimonial d’eccezione, tra cui il portavoce nazionale di Amnesty, Riccardo Noury, e altri attivisti e giornalisti. Il giornalista Jacques Charmelot, corrispondente di guerra dell’Agence France-Presse, ha partecipato all’incontro con una contribuzione straordinaria.