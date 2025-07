Studenti del Centro Sperimentale: un appello per la cultura

Venerdì 11 luglio, gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia sono tornati per la cerimonia di consegna dei diplomi, equiparati a lauree triennali, ma non senza esprimere le loro preoccupazioni. Un gruppo di diplomati ha letto una lettera indirizzata al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, assente all’evento, denunciando un’istituzione in crisi. “Dopo un anno dal termine del nostro percorso, ci siamo resi conto che la situazione è peggiorata”, hanno dichiarato, sottolineando come le spese siano aumentate e le borse di studio stiano diminuendo, rendendo l’istruzione accessibile solo a pochi.

La lettera evidenzia una ripercussione della crisi culturale, dicendo che nel mondo del lavoro, le dinamiche osservate all’interno della scuola rispecchiano quelle esterne, dove la cultura è sempre più subordinata a logiche di profitto. Gli studenti hanno chiesto un cambio di rotta, chiedendo supporto alle istituzioni per garantire opportunità a chi è all’inizio del proprio percorso artistico e per evitare di premiare solo chi ha già successo.

Federico Mollicone, presidente della commissione cultura alla camera, ha partecipato, rimarcando l’importanza di ascoltare le istanze dei giovani artisti. Nonostante un passaggio difficile nei rapporti con la nuova presidenza dell’istituto e l’introduzione di modifiche statutarie contestate, Mollicone ha confermato un aumento di 600 mila euro al bilancio del Centro, destinati a migliorare le strutture e le attività.

Intanto, alla Cineteca Nazionale, si risolve una situazione complicata dopo un incendio che ha distrutto numerosi film. Si prevede ora una ristrutturazione per migliorare la conservazione delle opere cinematografiche.