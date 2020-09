Camicia bianca e gonna blu per le ragazzine, pantalone camicia e cravatta per i maschietti. Alunni vestiti come nei college americani in una scuola elementare e media di Francavilla Fontana (Brindisi). Quest’anno i nuovi arrivati al Comprensivo 3 di Francavilla devono indossare la divisa, e rigorosamente diversa tra femmine e maschi. La novità non è piaciuta ai genitori che hanno scritto una lettera alla preside Adelaide D’Amelia, ed anche all’assessore comunale all’Istruzione e alle Pari Opportunità Sergio Tatarano.

La novità è stata comunicata dalla dirigente scolastica durante un incontro con i genitori delle classi prime, sia dell’istituto elementare che media. La preside ha mostrato la divisa nella versione autunnale con l’aggiunta di un cardigan in inverno. Il colore è uguale per tutti, bianca e blu, ma le bambine dovranno indossare una gonna sino al ginocchio, e i bambini un pantalone con la cravatta con la stemma della scuola ben visibile.

Il costo si aggira intorno a 35 euro, a questa somma bisogna aggiunger altre 20 euro per il maglioncino invernale. Molti genitori si sono opposti a tale decisione. “È una scelta assolutamente anacronistica – afferma Claudia Turba, referente dei genitori della scuola primaria – totalmente contraria all’educazione che diamo ai nostri figli in merito alla parità di genere e di accesso al luogo scolastico”.

Nella lettera inviata alla preside e all’amministrazione comunale i genitori sottolineano anche l’aggravio del costo alle famiglie di circa 35 euro, rispetto a 10 euro di un normale grembiule. La mamma fa notare che bisogna almeno comprare un ricambio. L’altra questione sollevata riguarda la non versatilità della gonna per le bambine che devono stare almeno sei ore in classe indossando anche i collant, indumento che poco si presta a durare nel tempo.

Da parte sua l’assessore alla Pubblica Istruzione Sergio Tatarano ha invitato la preside a cambiare idea in virtù di un progetto già in corso dell’amministrazione comunale contro gli stereotipi di genere. Ma la preside D’Amelia non fa nessun passo indietro. “L’uguaglianza formale e sostanziale tra le bambine e i bambini – scrive la dirigente nella sua lettera di risposta – lascerà apprendere, anche attraverso la gonna indossata a scuola, che il corpo femminile richiede profondo rispetto ed ossequio della sua dignità e personalità”.