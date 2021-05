Mal di testa, braccio gonfio (quello dove ha ricevuto l’iniezione), pallore e una forte disidratazione. Sono le condizioni della studentessa di 23 di Massa che ha ricevuto per errore quattro dosi di vaccino Pfizer in un’unica somministrazione descritte dalla mamma. Intervistata dalla Nazione, la donna, avvocato, spiega che la giovane dopo aver bevuto 4 litri di acqua aveva le labbra secche e continuava ad avere sete.

Per questo, la famiglia della ragazza ha deciso di procedere con gli accertamenti, a partire dai test della glicemia. Il medico di famiglia – ha raccontato inoltre – si è messo in contatto con l’Istituto Mario Negri di Milano e del caso hanno interessato anche una immunologa dell’Università di Pisa. Per la giovane anche un sostegno psicologico.

L’errore nella somministrazione alla tirocinante in psicologia alla Usl Toscana nord ovest si è verificato domenica. Inizialmente sembrava che fosse stata iniettata una intera fiala di Pfizer, dunque sei dosi. Poi la precisazione sulla base dei resti del contenuto del flacone, che va diluito e suddiviso.

Virginia ha trascorso una notte in osservazione, manifestando sintomi abbastanza frequenti, come febbre, dolore alle ossa e al braccio. L’Usl aveva spiegato che “la giovane verrà monitorata nei prossimi mesi dal Careggi di Firenze, a cui verranno inviate le analisi del sangue della ragazza ogni settimana”. Questo nei giorni scrsi, quando c’era stata anche l’assicurazione che non ci sarebbero state conseguenze legali. La ragazza aveva detto: “Non voglio che l’infermiera si senta in colpa”.

Quello che potrebbe succedere è che, quasi paradossalmente, secondo i virologi, la giovane potrebbe doversi sottoporre di nuovo al vaccino, visto che il superamento della dose consigliata potrebbe aver annullato la produzione di anticorpi. Nel mondo si è verificato il caso di un infermiere israeliano che ha ricevuto 5 dosi, sempre per errore, mentre i test della Pfizer era stati effettuati proprio con un sovradosaggio di 4 dosi.