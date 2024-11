Studentessa in condizioni critiche al ritorno da scuola

Martedì 12 novembre, una studentessa di 15 anni è stata investita da un’auto dopo essere scesa dall’autobus al ritorno da scuola, nell’area di San Benedetto Po, in provincia di Mantova. L’incidente si è verificato poco dopo le 14 sulla ex statale Virgiliana, nei pressi della frazione Villa Garibaldi. secondo quanto riportato da un’agenzia di stampa, la giovane ha iniziato ad attraversare la strada, notoriamente molto trafficata, ed è stata travolta da un veicolo. L’impatto è stato violento, facendo sì che la ragazza fosse sbalzata per diversi metri, finendo in una scarpata adiacente alla strada.

I primi soccorsi sono intervenuti rapidamente e hanno trovato la ragazza in arresto cardiaco. È stata immediatamente trasportata, in elicottero, all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato riferito che le iniziali manovre di rianimazione sembravano inefficaci. Tuttavia, in un secondo momento, è stata registrata una flebile attività cardiaca, lasciando aperta la speranza per le sue condizioni. I carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e chiarire la dinamica dell’accaduto, che rimane ancora in fase di accertamento.

Questo incidente segue una serie di tragici eventi nelle ultime settimane nelle aree circostanti. Poche settimane fa, un’altra studentessa di 14 anni è morta mentre andava a scuola in bicicletta a Padova, in un incidente simile, accrescendo le preoccupazioni sulla sicurezza stradale per i giovani. Le autorità stanno monitorando la situazione e indagando su come migliorare la sicurezza nelle strade, specialmente nelle aree nei pressi delle scuole.

La comunità si mostra solidale verso la giovane vittima e la sua famiglia, sperando in un possibile recupero. La sensibilizzazione sulla sicurezza stradale è diventata più urgente, considerando che simili incidenti stanno avvenendo con una frequenza preoccupante. In un contesto così drammatico, è fondamentale che si prendano misure per prevenire futuri incidenti e garantire la sicurezza degli studenti durante i loro spostamenti giornalieri.