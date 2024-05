Studentessa affitta una camera per 800 euro al mese, poi mostra in un video il tour sconvolgente: gli utenti commentano così

Il video pubblicato da questa studentessa è diventato virale. Al giorno d’oggi i prezzi degli affitti sono alle stelle e gli studenti sono costretti a chiedere aiuto ai propri genitori oppure a viaggiare per riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Spesso sono costretti a vivere insieme ad estranei, con cui magari poi riescono ad instaurare dei rapporti, perché il prezzo è troppo alto e i coinquilini sono l’unica soluzione.

Questa studentessa dell’università di Durham ha trovato una stanza per 800 euro al mese. Ha scelto di pubblicare un video su TikTok, poi diventato virale, per mostrare la sua camera nel seminterrato. Gli utenti sono rimasti sconvolti e la maggior parte ha sottolineato che dovrebbe essere illegale affittare quella stanza.

@precarious_sagittarius + spiders, damp, baltic temps & steel bars on a 12” road-level window 😍 #student #uni #studenthousing #fyp ♬ original sound – 🎧

Questa giovane ha voluto evidenziare un tema molto importante. Spesso gli studenti sono costretti ad accettare gli affitti elevati per poter frequentare le lezioni, senza viaggiare o pesare sui propri genitori. Come nel suo caso, anche se la stanza è apparentemente molto graziosa, in realtà è situata in uno scantinato umido e pieno di muffa.

Vivo in una casa per gli studenti e cerco di trarre il meglio che posso da una stanza nel seminterrato che nessuno voleva e che mi costa 700 sterline di affitto ogni mese. Tra ragni, muffa, temperature baltiche sbarre di ferro alla finestra piccolissima e piazzata a livello della strada. Certamente non è ciò che uno si aspetterebbe per ciò che paga.

La giovane nel corso del filmato ha poi ironizzato su come possa reagire un ospite, mentre attraversa delle scale sempre più sporche e vecchie, fino ad arrivare in un seminterrato umido e freddo, arredato in modo “caruccio”.

Sì sì, vai avanti lì, striscia fino al seminterrato sprovvisto di uscite veloci e con le pareti di pietra. Ti prometto che non ti rapirò.

Il filmato ha scatenato una vera polemica sul web, purtroppo gli affitti al giorno d’oggi sono davvero elevati soprattutto nelle grandi città e per gli studenti che non hanno ancora un lavoro, non è facile potersi costruire un futuro. Tra i tanti commenti furibondi, però c’è stato anche qualcuno che ha voluto complimentarsi con la ragazza, per aver reso la sua camera davvero accogliente, nonostante si trovi in uno scantinato e per aver accettato un posto del genere, finché non troverà di meglio, per poter riuscire a laurearsi e iniziare a costruire la propria vita.