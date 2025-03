Studente di Verona punito per aver rifiutato di salire sulla scala arcobaleno: la furia del padre

Un caso controverso è emerso in una scuola di Verona, dove uno studente di 13 anni è stato sanzionato per non aver voluto utilizzare una scala arcobaleno, simbolo della comunità Lgbt, per accedere a un evento teatrale. Il ragazzo, ritenendo inappropriate le scale colorate, ha tentato di usare un’altra scala ad uso del personale, ma, richiamato da un docente, ha cercato di arrampicarsi sulla ringhiera. La docente lo ha definito “assolutamente inadeguato” e lo ha accompagnato dal preside.

Il padre del ragazzo ha criticato il dirigente scolastico per aver accusato il figlio di omofobia, sostenendo che invece di approfondire la questione, il preside ha etichettato il ragazzo come tale. L’uomo ha chiesto la cancellazione della nota disciplinare, affermando che un ragazzo di 13 anni ha il diritto di esprimere le proprie opinioni senza essere sanzionato. Ha anche rilevato la mancanza di democrazia e libertà di pensiero nel tentativo di costringere il figlio a utilizzare una scala con cui non si sentiva a suo agio.

In seguito a questo episodio, i genitori hanno contattato il ministro dell’Istruzione, ricevendo supporto da un deputato leghista, Rossano Sasso, che ha definito l’atteggiamento della scuola “inaccettabile”. La risposta del dirigente scolastico, comunque, ha sottolineato la tradizione di democrazia e rispetto dell’istituto, ribadendo che le manifestazioni di dissenso non devono compromettere la sicurezza degli studenti. Ha auspicato che i genitori comprendano la gravità dell’azione compiuta dal figlio.