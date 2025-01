Studente accoltellato a Testaccio: la madre chiede giustizia

Lo studente filippino accoltellato a Roma, nel quartiere Testaccio, sta migliorando. Dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva, è stato trasferito al reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale San Camillo, dove il suo ricovero procede senza problemi. La madre della vittima, Verna, ha espresso il desiderio di giustizia, sottolineando che non si può tollerare la violenza.

L’incidente è avvenuto il 23 gennaio, quando il 17enne, appena uscito dalla scuola, è stato circondato da un gruppo di circa sei persone. Tra il giovane e il gruppo è scoppiata una lite, e dopo un iniziale scambio di pugni, uno degli aggressori ha estratto un coltello, ferendo il ragazzo alla gola. Attualmente, riferiscono i medici, il giovane è “sereno e sorridente” e ha parlato con la madre, scusandosi per l’incidente.

Verna ha dichiarato che questo tipo di violenza può colpire chiunque e ha definito l’episodio un “omicidio”, nonostante la sopravvivenza del figlio. Le indagini sono in corso per ricostruire i dettagli dell’accaduto e per accertare eventuali rivalità tra bande che potrebbero essere coinvolte. Un testimone ha confermato che il gruppo di aggressori non apparteneva alla scuola del giovane. In sintesi, il drammatico episodio ha lasciato la comunità scossa, ma la famiglia spera in giustizia e in una piena guarigione per il ragazzo.