Student Housing: il Roadshow di CDP e MUR fa tappa a Padova

– Prosegue il roadshow per il sostegno allo student housing, che oggi ha fatto tappa a Padova, città universitaria sede di uno dei più antichi atenei al mondo. Si tratta del quinto appuntamento, dopo quelli di Roma, Milano, Palermo e Bologna, dell’iniziativa che vede Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell’Università e della Ricerca in prima fila per illustrare, con incontri dedicati sul territorio, le opportunità introdotte dal bando da 1,2 miliardi di euro firmato dal ministro Anna Maria Bernini, gestito dal MUR con il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti. L’iniziativa punta alla creazione di 60mila posti letto in Italia entro il 2026, come stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La tappa veneta si è svolta presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. All’incontro hanno partecipato come relatori, tra gli altri, il Commissario Straordinario per gli alloggi universitari, Manuela Manenti, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Gilberto Muraro, e il Responsabile Relazioni Business Pubblica Amministrazione per il Nord Italia, Mauro Sambugaro.

Il bando è aperto ai gestori di residenze sia pubblici che privati interessati a realizzare studentati. È previsto un contributo economico di circa 20mila euro per ogni posto letto messo a disposizione degli studenti, a fronte di una tariffa applicata alle nuove residenze di almeno il 15% inferiore rispetto ai valori medi di mercato. Per le domande di accesso alle risorse è disponibile il portale web creato da CDP.



L’iniziativa proseguirà con le tappe di Ancona il 23 luglio e Trento il 29 luglio e, successivamente, in altre importanti città del Paese selezionate in base ai fabbisogni di alloggi per studenti.

“Con la sua prestigiosa Università, ogni anno Padova richiama migliaia di studenti, anche dall’estero. Si tratta di una tendenza in forte crescita che pone la città del Santo nella condizione di dover adeguare e aumentare urgentemente l’offerta di spazi abitativi dedicati. Per questo la nostra Fondazione ha già aderito a Fondi di Student Housing – con investimenti “mission related” – che hanno portato e porteranno alla realizzazione di nuove residenze universitarie a Padova e anche a Rovigo; questa nuova e importante iniziativa potrà senz’altro rappresentare una valida opportunità per il nostro Ente di consolidare la propria azione a servizio della popolazione studentesca universitaria nel territorio di riferimento”, ha dichiarato Gilberto Muraro, Presidente di Fondazione Cariparo.

“Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo a un’iniziativa che riteniamo cruciale per lo sviluppo economico e sociale del territorio. É la prima volta che si organizza una serie di eventi per promuovere una misura PNRR con un Roadshow che percorrerà l’Italia dal Nord al Sud. Un’idea che nasce dalla collaborazione tra Casse Depositi e Prestiti e il Ministero dell’Università e della Ricerca e che sta ricevendo grande attenzione. Riteniamo che il potenziamento dell’edilizia universitaria sia un fattore essenziale per il rafforzamento del sistema della formazione e per la crescita del capitale umano soprattutto in una città come Padova e in una Regione come il Veneto, particolarmente attrattive per gli studenti e con molti iscritti fuori sede”, ha detto il Responsabile Relazioni Business Pubblica Amministrazione per il Nord Italia, Mauro Sambugaro.

[1] Come disciplinato dal decreto ministeriale n. 481 del 26 febbraio 2024.