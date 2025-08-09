30.5 C
Strutture turistiche in Italia: prezzi da capogiro a Verona

Strutture turistiche in Italia: prezzi da capogiro a Verona

Quando si parla di viaggi in Italia, è facile sognare di soggiornare in strutture esclusive. Tuttavia, i prezzi di alcune di queste sistemazioni possono sorprendere anche i più esperti viaggiatori.

Secondo un’indagine condotta dal Codacons, un soggiorno di sette giorni in alcune delle strutture turistiche più lussuose del Paese può superare i 300mila euro. L’analisi, effettuata attraverso siti di prenotazione alberghiera, ha messo in evidenza le offerte più costose. Per esempio, dal 23 al 30 agosto, il record di spesa si registra a Verona, dove un rooftop situato in piazza delle Erbe richiede ben 297.573 euro per una settimana per due persone.

Le opzioni di lusso non mancano, spaziando da hotel rinomati a chalet incantevoli in montagna e ville affacciate sul mare. Queste strutture riguardano non solo gli aspetti economici, ma anche esperienze uniche che attraggono i turisti in cerca di un soggiorno straordinario. L’analisi rivela, dunque, un panorama variegato di proposte che soddisfano il desiderio di opulenza e comfort da parte di alcuni viaggiatori.

