Strumenti musicali, seconda vita nel Regno Unito

Migliaia di strumenti musicali vengono gettati via ogni anno, ma un numero crescente di progetti nel Regno Unito sta dando loro, e ai bambini che li suonano, una seconda chance. Jason, uno studente di Manchester, ha ricevuto un violoncello di 114 anni attraverso la charity Olympias Music Foundation. Lo strumento, un tempo silenzioso a causa di una crepa, è stato restaurato e ora è diventato il suo compagno di musica.

Jason non è l’unico a beneficiare di questo progetto. Azra, un’altra giovane musicista, ha ricevuto un violino riparato grazie alla stessa organizzazione. Il violino era stato recuperato da un mucchio di strumenti rotti e restaurato durante un weekend di riparazione organizzato dalla fondazione.

La fondazione Olympias Music Foundation sostiene giovani provenienti da famiglie a basso reddito con un’educazione musicale gratuita di alta qualità. Per fornire strumenti ai suoi studenti, la fondazione ha lanciato il Progetto Orchestra Riciclata per raccogliere strumenti non desiderati, restaurarli e consegnarli a giovani musicisti.

Oltre 100 strumenti saranno riparati quest’anno, tra cui il violino di Azra, e gli studenti riceveranno fino a 30 settimane di lezioni annuali come parte del piano di apprendimento della fondazione. Il progetto ha già fornito quasi 40.000 lezioni a oltre 600 studenti provenienti da famiglie a basso reddito nella zona di Manchester.

Il movimento ha radici anche in ispirazioni internazionali, come il programma venezuelano El Sistema, che fornisce un’educazione musicale classica gratuita ai bambini in povertà. Il programma ha ispirato progetti nel Regno Unito, come In Harmony, che fornisce programmi di musica dopo la scuola a più di 450 bambini ogni giorno a nord di Kensington.

La banca degli strumenti nazionale, gestita da Nucleo, accetta donazioni di strumenti e li distribuisce ai programmi che ne hanno bisogno. La banca ha già dato oltre 3.000 strumenti e riceve due o tre offerte di strumenti al giorno. Le persone sono felici che i loro strumenti siano utilizzati da bambini e giovani che non possono permettersi di comprarli.

Il movimento per ridurre gli strumenti musicali sprecati sta crescendo e ci sono modi per partecipare, come donare strumenti non utilizzati, chiedere in giro, provare prima di comprare, acquistare strumenti di qualità, prendersi cura degli strumenti e imparare a ripararli. Se uno strumento è oltre la riparazione, può essere portato a un centro di riciclaggio o consegnato a organizzazioni come Normans ReTune, che assicurano che gli strumenti rotti non finiscano nelle discariche.