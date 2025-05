Strumenti dei Benvegnù Rubati Dopo il Concertone del Primo Maggio a Roma: Furgone Sfondato

Dopo il Concertone del Primo Maggio, la band Benvegnù ha subito un furto, con alcuni strumenti musicali rubati da ladri che hanno sfondato il vetro del loro furgone. In un post sui social, i membri della band hanno fatto sapere che sono stati rubati vari strumenti appartenenti al cantautore Paolo Benvegnù, scomparso lo scorso dicembre.

Tra gli strumenti sottratti vi sono una chitarra acustica Eko Ranger VI del 1974 con pick up Fishman Rare Earth, un basso Precision americano del 1978 con custodia, e una pedaliera Pedaltrain Classic JR con vari pedali. Non solo strumenti musicali sono stati portati via, ma anche numerose valigie contenenti effetti personali.

La band ha annunciato che procederà con una denuncia formale e ha chiesto aiuto al pubblico per recuperare gli oggetti rubati. Durante il Concertone, i Benvegnù hanno reso omaggio a Paolo, e il conduttore Ermal Meta ha ricordato l’artista con una dedicata: “Ciao Paolo, questa piazza è per te”.

Inoltre, il chitarrista Luca Baldini ha annunciato un evento in memoria di Benvegnù che si terrà ad Arezzo, dove artisti come Piero Pelù, Ermal Meta e Tosca si esibiranno per omaggiare il cantante. La band spera che riconoscendo gli strumenti rubati, possano ricevere aiuto dalla comunità musicale e dai fan. Il furto ha colpito profondamente la band, che continua a onorare la memoria del loro amico e compagno.