Struggente abbandono del gatto cieco Tyler: il loro rifiuto a 5 mesi

Quello del gatto cieco Tyler è uno struggente episodio di rifiuto e abbandono a distanza di 5 mesi dalla sua promessa di adozione per sempre.

Lo sguardo triste del micio che non ha mai potuto vedere in volto i membri della sua famiglia umana, è la prova lampante di come quest’ultima sia stata per lui soltanto la dolorosa illusione di essere stato accolto in un nido in cui potersi sentire finalmente amato e lontano da qualsiasi discriminazione. L’episodio ha colpito duramente anche l’animo dei volontari che avevano lavorato a lungo, non perdendo mai le speranze, al progetto riguardante la sua adozione. Per poi ritrovarsi senza più nulla in mano dopo 5 mesi dal suo vano affido. Rimasto solo, il gatto cieco Tyler, cerca ora di affrontare la sua nuova condizione di attesa.

Struggente abbandono del gatto cieco Tyler: vittima del loro rifiuto dopo 5 mesi dall’adozione – VIDEO

Come si evince dalla didascalia al filmato di Tyler, condiviso su Facebook dalla “SPA-Refuge ARRY“, rifugio per animali occupatosi del recupero e del benessere del felino striato non vedente prima e dopo l’addio di quella che sarebbe dovuta divenire la sua nuova famiglia: “una permanenza in rifugio lascia sempre tracce, quindi immaginate un ritorno dopo 5 mesi“.

Un gatto non vedente ha bisogno di attenzioni mirate da parte di noi umani affinché possa sentirsi pienamente al sicuro nella sua condizione di disabilità. Esistono inoltre degli utili consigli per identificare le cause che hanno portato il vostro gatto alla cecità oppure per accorgersi in tempo dei primi sintomi che potrebbero indicare la futura cecità del vostro esemplare.

Tyler, vittima di un incidente che l’ha reso cieco tre anni fa, è tornato ufficialmente in adozione, nel rifugio, lo scorso 27 marzo. Giorno in cui l’organizzazione no-profit che gestisce la “SPA-Refuge ARRY” ha deciso di condividere alcune immagini del micio per promuovere, si spera stavolta in via definitiva, la sua futura adozione.

La motivazione alla base della scelta di riportare Tyler nel rifugio, intrapresa dalla famiglia adottiva, sarebbe stata quella riguardante la difficoltà dimostrata dal micio nell’utilizzare in modo corretto la sua lettiera.

Vi sono anche ulteriori disturbi che colpiscono gravemente la vista dei felini, fra questi, una delle meno conosciute e più preoccupanti è l’emorragia retinica. Potete leggere l’approfondimento in evidenza per scoprire quali sono le sue cause, i suoi sintomi e i trattamenti adatti.

Come avrebbero dunque spiegato i suoi ex genitori adottivi, prima di riportarlo nel rifugio, Tyler avrebbe più volte sporcato l’appartamento. Guarda il VIDEO del gattino cieco Tyler.

Eppure – in ultimis, secondo l’opinione di molti utenti tale motivazione sarebbe soltanto una scusa per allontanare Tyler. “Perché adottare un gatto cieco, allora?“, hanno pertanto ribadito gli utenti di risposta al video. Ora il dolce Tyler attende di essere nuovamente adottato.