Struffoli senza glutine con Valentina Leporati

Valentina Leporati è un’attivista del cibo senza glutine che da anni si spende in prima persona per una cucina più inclusiva. Celiaca sin da piccola, è una creatrice con un numero elevato di follower, ha un laboratorio a Sarzana in cui sforna ogni giorno impasti gluten free.

Dopo il primo ricettario di grande successo, “Cucina gluten free”, Valentina Leporati ha pubblicato il suo secondo libro, “L’arte della cucina senza glutine”. In questo libro, Valentina Leporati condivide le sue ricette per le festività, incluse quelle per gli struffoli senza glutine.

Il libro inizia con le ricette per il pane gluten free, un argomento spesso considerato difficile. Valentina Leporati vuole dimostrare che senza glutine si può fare tutto, anche i grandi lievitati come pandoro e panettone, per rendere il Natale finalmente inclusivo. Il libro è il risultato di anni di studi, sperimentazioni ed esperienza nel mondo della ristorazione.