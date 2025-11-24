10.7 C
Roma
lunedì – 24 Novembre 2025
Cucina

Struffoli senza glutine con Valentina Leporati

Da stranotizie
Struffoli senza glutine con Valentina Leporati

Valentina Leporati è un’attivista del cibo senza glutine che da anni si spende in prima persona per una cucina più inclusiva. Celiaca sin da piccola, è una creatrice con un numero elevato di follower, ha un laboratorio a Sarzana in cui sforna ogni giorno impasti gluten free.

Dopo il primo ricettario di grande successo, “Cucina gluten free”, Valentina Leporati ha pubblicato il suo secondo libro, “L’arte della cucina senza glutine”. In questo libro, Valentina Leporati condivide le sue ricette per le festività, incluse quelle per gli struffoli senza glutine.

Il libro inizia con le ricette per il pane gluten free, un argomento spesso considerato difficile. Valentina Leporati vuole dimostrare che senza glutine si può fare tutto, anche i grandi lievitati come pandoro e panettone, per rendere il Natale finalmente inclusivo. Il libro è il risultato di anni di studi, sperimentazioni ed esperienza nel mondo della ristorazione.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
D’Urso contro Lucarelli: litigi a Ballando con le Stelle
Articolo successivo
Viaggi sicuri con Norauto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.