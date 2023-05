Strong SRT41 | TV Stick | 4K UHD | HDMI | Google TV | Google Play Store | Netflix | Prime Video | Disney + | YouTube | Chromecast

Descrizione prodotto

Google TV Stick (Android Versione 11) / 4K UHD – Streaming / HDMI con Wi-Fi Dual Band / Assistente Google / include telecomando TV

TV e streaming: collega la tua chiavetta 4K HDMI Google TV per trasformare la tua TV a una Smart TV con accesso diretto al Google Play Store. Dotato dell’ultima versione di Google TV, è approvato da Google e dà accesso a numerose app, giochi, servizi di streaming e altro ancora. Goditi i tuoi film direttamente da Netflix, Youtube, Prime Video o Disney+*. Facile e flessibile: si collega alla TV con il connettore HDMI e connettersi a internet tramite Wi-Fi, indipendentemente dal provider internet. Flessibile da portare con sé con gli amici o quando si viaggia all’interno dell’UE.

La chiavetta di Google TV supporta la risoluzione 4K UHD, la decodifica H.265, il Wi-Fi Dual Band, la funzione Chromecast e altro ancora. Con chromecast integrato puoi riprodurre in streaming film HD dal tuo cellulare sullo schermo TV.

Approvazioni DRM: DRM Google Widevine Level 1, Microsoft Playready, Netflix, prime video

Semplice da maneggiare: telecomando con 4 tasti di scelta rapida, bluetooth e controllo vocale. Con l’Assistente Google completo puoi controllare la riproduzione, riprodurre o riprendere programmi TV e film con comandi vocali e ottenere risposte a domande banali.

1x google TV stick, 1x telecomando vocale abilitato 1x cavo di prolunga HDMI 1x cavo USB a Micro USB 1x adattatore USB di alimentazione 5V / 1A 2x batterie AAA 1x istruzioni di installazione Dimensioni (L x P x A) in mm: 98 x 30 x 15 Peso: 44 g

Intrattenimento senza fine

Comoda presentazione e navigazione di contenuti e app, a partire dai contenuti consigliati da Google TV Accesso ad app, giochi, servizi di streaming e altro ancora tramite Google Play (2)Streaming video da internet.

ChromeCast intelligente

Con Chromecast integrato, puoi facilmente trasferire video e altri contenuti dal tuo smartphone, tablet o laptop direttamente allo schermo della TV in 1080p.

Goditi una flessibilità illimitata

Google TV HDMI TV stick approvata da Google Basato su Android 11. Risoluzione video fino a 4K UHD (3840 x 2160 pixel). Wi-Fi dual band fino a 1200Mbit/s. Streaming video: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+*.

Installazione facile e veloce

Collega la tua chiavetta 4K HDMI Google TV per trasformare la tua TV a una Smart TV con accesso diretto al Google Play Store. Collega dispositivi bluetooth come altoparlanti, cuffie, tastiere. Facile connessione a internet tramite Wi-Fi Dual Band integrato fino a 1200Mbit/s.

Premi il pulsante del microfono sul telecomando per trovare rapidamente ciò che vuoi, sia che tu stia cercando la tua serie o canzone preferita o semplicemente chiedendo il bollettino meteorologico. L’assistente Google consente di trovare rapidamente l’ultimo blockbuster e altro ancora (1). Telecomando con 4 tasti di scelta rapida, bluetooth 5.0 e controllo vocale.

Goditi la tua casa privata cinema

Immagini colorate ti aspettano con risoluzione 4K Ultra HD. (HDR, HDR10, HDR10+, HLG , H.265/HEVC, AV1, VP9 profile-2). Immergiti in un’atmosfera cinematografica con un suono Dolby Audio* (MPEG Audio Layers 1, 2 & 3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS Passthrough).

Extra: SRT41 offre anche un must have come la risoluzione 4K UHD, la decodifica H.265, il Wi-Fi Dual Band, la funzione Chromecast e molto altro ancora.

Controllo tramite Bluetooth e funzione di controllo vocale. Con il controllo vocale Google Assistant completamente integrato è possibile controllare la riproduzione di programmi TV e film e ottenere risposte alle domande importanti.

Connessioni: HDMI 2.1 con CEC AV, alimentatore di rete DC 5 V/1 A, Wi-Fi, Bluetooth

Contenuto della confezione: Google TV Stick, telecomando vocale, alimentatore di rete 5 V/1 A, cavo HDMI, 2 batterie AAA, istruzioni