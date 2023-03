STRONG LEAP-S1 Ultra HD 4K Android TV Box Google Playstore, Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+, Youtube, HDR10, Wifi, Telecomando Vocale, Bluetooth, Chromecast

Descrizione Prodotto

STRONG è uno dei principali fornitori in Europa di Decoder, networking, TV e oggetti smart per la casa. L’ambizione del Brand è quella di dotare ogni casa di tutti i comfort possibili. Con questo in mente, STRONG offre un’ampia gamma di prodotti e servizi efficienti, affidabili e convenienti. Grazie alla sua sede centrale in Francia e alle sue 7 filiali Europee, il gruppo STRONG è presente in più di 50 Paesi.

8 GB (Memoria Flash); 2 GB (SDRAM) 2 x Porte USB (1x USB 2.0 + 1x USB 3.0) Slot per scheda Micro SD Connessioni: HDMI, AV, SPDIF, Ethernet RJ45, Wi-Fi Dual Band, LAN, IR extender port, alimentatore 12V/1 A DC, Bluetooth Decodifica H.265; supporta HDR Versione Android: 10 Versione Bluetooth: 4.2

STRONG LEAP-S1 TV Box Android

Accedi a un universo di intrattenimento sulla tua TV!

La TV Box Android LEAP-S1 di STRONG trasforma la tua TV in un universo di intrattenimento con accesso diretto al Google Play Store e a numerose app, giochi, servizi di streaming e altro ancora. Goditi i tuoi film preferiti direttamente da Netflix, YouTube, Prime Video o Disney +. E con l’Assistente Google puoi controllare la riproduzione, avviando programmi TV e film tramite comandi vocali, per un’esperienza TV facile, completa e intuitiva.

Interfaccia semplice e intuitiva Telecomando con Bluetooth e funzioni di controllo vocale Facile connessione a Internet tramite il Wi-Fi integrato o LAN Facile installazione e download di App dal Play Store Accesso ad App, giochi, servizi streaming e molto altro Connessione via Bluetooth di dispositivi, come speaker, cuffie, tastiere e altro; uscita SPDIF per collegare soundbar o amplificatori audio, per un’alta qualità del suono Video streaming: Netflix, Youtube, Amazon Prime Video, Disney+ (dove disponibile e con abbonamento) Risoluzione video 4K Ultra HD (3840 x 2160p)

Goditi i contenuti più popolari in alta qualità

Con le App Netflix e Amazon Prime già installate, potrai godere dei contenuti più popolari di Netflix e Amazon Prime Video* con una perfetta qualità 4K. E con Chromecast integrato puoi trasmettere film HD in streaming dal tuo telefono cellulare allo schermo della TV.

*è necessario un abbonamento per vedere Netflix, Disney + e Prime Video.

Vivi la tua TV ad alti livelli

Dotato di risoluzione 4K UHD, decodifica H.265, Wi-Fi 5 Dual Band, funzione Chromecast e Bluetooth integrato, LEAP-S1 ti permette di visualizzare immagini nitide e dai colori vivaci. E con il Dolby Digital e Dolby Digital Plus3 potrai godere di un’incredibile esperienza sonora. Inoltre, la connessione veloce ti consentirà di interagire rapidamente con l’assistente Google.

Processore ad alte prestazioni

Il chipset ad alte prestazioni Quad Core Cortex-A53 da 1,8 GHz offre una più alta velocità di esecuzione, in modo che potrai guardare film e giocare senza ritardi o interruzioni di connessione.

Tante interfacce per un uso versatile e intuitivo

Le porte USB, l’ingresso HDMI ed Ethernet rendono la tua esperienza TV facile, completa e intuitiva. La porta USB 3.0 ti offre una velocità di trasferimento file 10 volte più veloce rispetto all’USB 2.0, mentre lo slot per schede Micro SD ti consente di espandere la memoria per avere più spazio di archiviazione ed evitare arresti anomali dovuti alla mancanza di memoria. Con LEAP-S1 è inoltre possibile il collegamento a internet con il Wi-Fi integrato o LAN e ad altri dispositivi tramite Bluetooth.

Connessione Ethernet RJ-45 LAN

Per una visione ottimale in streaming c’é bisogno di un’ottima connessione! Oltre al Wi-Fi 5 Dual Band, il nostro LEAP-S1 è dotato anche di una porta Ethernet RJ-45 LAN per offrirti la miglior connessione possibile.

Trasmetti i tuoi sogni sulla tua TV!

Accedi ad oltre 5000 App direttamente sulla tua TV tramite Google Play Store!

Grazie alla Box TV LEAP-S1 di STRONG potrai divertirti con i tuoi film preferiti direttamente da Netflix, Youtube, Prime Video e con tanti altri contenuti: avrai a disposizione più di 5.000 video e applicazioni di giochi scaricabili dallo Store di Google Play.

