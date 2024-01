Stroncatura per Giuseppe Garibaldi a Pomeriggio 5: “Cane da tartufo”

Come ogni giorno anche oggi Myrta Merlino ha dedicato gli ultimi minuti di Pomeriggio Cinque alle dinamiche del Grande Fratello e ancora una volta è arrivata una secca stroncatura per Giuseppe Garibaldi. La conduttrice ha parlato del gioco organizzato dalle gieffine, che si sono fatte annusare dal bidello calabrese, chiamato ad indovinare la loro identità riconoscendole dal profumo.

La stroncatura di Vladimir Luxuria: “Utile come cane da tartufo”.

Myrta Merlino ha mandato in onda la clip di Giuseppe intento ad annusare le coinquiline: “Nella casa del Grande fratello sta succedendo di tutto in questi giorni. Tra le tante cose pare che Giuseppe Garibaldi sia molto amato dalle donne che ha vicino. Addirittura gli hanno fatto fare un test. Le ragazze l’hanno bendato e hanno chiesto a lui di riconoscerle in base al loro profumo. Vi ricordate Profumo di Donna, quel film pazzesco? Ecco è andata un po’ così, una roba un po’ sensuale direi“.

In collegamento da Milano, Vladimir Luxuria ha riservato l’ennesima stroncatura per Giuseppe: “Vorrei dire una cosa. Questo come cane da tartufo potrebbe essere utile”. La Merlino è subito intervenuta: “Perché Vlady non l’ha mai trovato questo granché Giuseppe. Dall’inizio me lo dice e l’ha detto qui da noi più volte. Poi a parte Giuseppe c’è una grande polemica su Beatrice Luzzi, che ha anche discusso con il suo amico Vittorio Menozzi“.

Poco dopo anche Alessandro Cecchi Paone ha detto la sua, non commentando però Garibaldi: “Un messaggio per uomini e donne. Non vi mettete troppo profumo. Perché ognuno di noi ha un profumo specifico che solo gli altri sentono. Odore in base al quale ci si innamora pure. Se tu invece ti copri di profumo non si sente. Un pochino sì, ma non troppo. Questa è una cosa che ci portiamo dietro dal regno animale“.

Anche una settimana fa Luxuria ha lanciato una bella stoccata a Giuseppe: “Sento che alcune dicono che lui fa sentire le gieffine delle donne. Ecco, mi rivolgo a loro. Se avete bisogno di Garibaldi per sentirvi donne allora avete sbagliato tutto!“. Nel dubbio Vlady opinionista del GF Vip 8, grazie.

