Stroncatura per Garibaldi a Pomeriggio 5, interviene Myrta: “Lapidaria!”

Nella casa del Grande Fratello Giuseppe Garibaldi è uno dei concorrenti più amati, ma lo stesso non si può dire fuori dagli studi di Cinecittà. Il bidello calabrese ha certamente dei fan che lo supportano (come il signore che pubblicava fotomontaggi di Beatrice in una bara), ma ad ogni puntata del GF su Twitter è una stroncatura dopo l’altra. E proprio come gli utenti del social di Elon Musk, c’è anche un personaggio noto – che conosce molto bene il Grande Fratello – che non apprezza troppo Giuseppe.

Stroncatura di Giuseppe Garibaldi nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque.

Ieri a Pomeriggio Cinque Emanuela Gentilin ha aggiornato Myrta Merlino sulle ultime novità del GF: “Ultima notizia dalla casa del Grande Fratello, Giuseppe è stato nominato – non a furor di popolo – come l’uomo più affascinante della casa. A nominarlo sono state Monia e Fiordaliso“.

Subito dopo è andata in onda una clip in cui Monia La Ferrera e Fiordaliso hanno motivato il loro voto: “Ci sa fare davvero. Ti fa sentire donna, desiderata e voluta. Lui è un uomo di altri tempi. Un ragazzo che ama le donne dalla mattina alla sera, da come si alza a come va a letto. Diciamo che è il maschio alfa della casa“.

Giuseppe ‘le fa sentire donne’? ‘Ci sa fare’?



Fa sorridere come un uomo che “pensa alle donne dalla mattina alla sera” sia etichettato come “affascinante”, io userei un’altra definizione ed evidentemente del mio stesso parere è anche Vladimir Luxuria, che ha riservato a Garibaldi una bella stroncatura: “Io vorrei rivolgermi a quelle inquiline. Vorrei dire loro che se hanno bisogno di un Giuseppe per sentirsi donne, hanno sbagliato tutto“.

Anche Myrta Merlino è intervenuta dopo il commento di Vladimir: “Oh mamma Vlady sei stata proprio lapidaria. Ma io non lo so, mi sembra anche simpatica, ma tutto sto fascino?! Diciamo che in quanto a fascino di Giuseppe io non mi pronuncio”