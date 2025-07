Strobe Edge diventa una serie live-action: ecco cosa sapere

Ottime notizie per gli appassionati di manga e storie romantiche! Quest’autunno, il celebre manga Strobe Edge di Io Sakisaka debutta come serie live-action, portando sul piccolo schermo una delle narrazioni più amate dalla fanbase. WOWOW ha ufficialmente annunciato il progetto, che sarà composto da due stagioni.

Non è la prima volta che Strobe Edge viene adattato per il grande schermo: nel 2015, un film live-action ha riscosso un notevole successo in Giappone, con Sōta Fukushi e Kasumi Arimura nei ruoli principali. La nuova serie riunisce lo stesso team creativo che ha realizzato l’adattamento di Blue Spring Ride, un altro famoso manga di Sakisaka. La regia verrà curata da Masato Kimura e Yūsuke Matsuda, mentre Sayaka Kuwamura sarà di nuovo responsabile della sceneggiatura.

La trama di Strobe Edge ruota attorno a Ninako Kinoshita, una giovane ragazza che si interroga sul significato dell’amore. Nonostante le chiacchiere delle amiche, che le descrivono l’amore come un sentimento chiaro e definito, Ninako è spinta a esplorare le sue emozioni dopo aver incontrato Ren Ichinose, un ragazzo misterioso e affascinante. Le sue interazioni con Ren la porteranno a confrontarsi con le complessità e le sfide della vita sentimentale adolescenziale.

Io Sakisaka, riconosciuta per il suo talento nel rappresentare le complicazioni delle relazioni giovanili, ha cominciato la sua carriera nel 2007 con Strobe Edge, pubblicato sulla rivista Bessatsu Margaret. Dopo anni di successi, i lettori possono ora attendere con trepidazione il nuovo adattamento live-action di una storia già apprezzata da molti.