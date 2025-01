Striscione e murales al liceo Manara di Roma, studenti non insultate lo Stato

“Rispettiamo il diritto a manifestare, ma non tolleriamo saccheggi, distruzioni e insulti allo Stato, come avvenuto al liceo Manara di Monteverde, dove la sinistra estrema ha compromesso il diritto allo studio. Chiediamo che vengano individuati e perseguiti non solo i responsabili dei danni già causati alla scuola, poiché le sole sospensioni non sono sufficienti, ma anche coloro che hanno affisso uno striscione oltraggioso contro lo Stato, utilizzando la tragica vicenda del giovane Ramy come pretesto, e che hanno realizzato un murale che inneggia alla violenza. Da notare che la palestra era stata recentemente ristrutturata con fondi europei, ma ora è stata vandalizzata a causa dell’occupazione, e l’intero istituto presenta segni di ulteriori danni, con un clima preoccupante e un tentativo di sopraffazione dell’ordine pubblico”. Queste le dichiarazioni di Fabrizio Santori e Giovanni Picone, capigruppo della Lega in Campidoglio e nel Municipio XII, che hanno annunciato un sopralluogo al liceo Manara.

“L’ubriacatura di conformismo e la nostalgia per la violenza e l’ottusità dei loro nonni, che ha colpito una parte degli studenti, non è giustificabile, e anzi è aggravata da volantini sconclusionati e distorti che chiedono un dialogo per poi negarlo con i fatti”, concludono i rappresentanti della Lega.