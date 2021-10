Dopo Diet Prada, Striscia la Notizia risponde ad una polemica sollevata da Tommaso Zorzi. Il vincitore del GF Vip qualche giorno fa è rimasto perplesso dopo una battuta (che probabilmente fa ridere i boomer) fatta da Alessandro Siani sulle mozzarelle cinesi che se strizzate “fanno fuoriuscire il latte di mandorla”.

Ieri sera il Gabibbo ha risposto a Zorzi ed ha mostrato un suo vecchio video (pare si tratti di una storia Instagram di anni fa per gli amici ristretti) in cui bestemmia mentre va a comprare delle birre.

“Siamo circondati da falsari. Adesso c’è un’altra polemica che riguarda voi due conduttori. Il web si è indignato per una battuta. Non si può più dire ‘latte di mandorla’, ma vi rendete conto? E la povera Vanessa non può più ridere. E sapete da dove è partita questa polemica? Proprio da Tommaso Zorzi. Chi è Tommaso Zorzi? Ve lo mostro subito. Ti giudichiamo sì se ti permetti di farci la morale in queste condizioni! Vergogna delle vergogne, vai a bestemmiare dal Papa se sei così trasgressivo!”