14.6 C
Roma
domenica – 18 Gennaio 2026
Spettacolo

Striscia la notizia torna su Canale 5

Da stranotizie
Striscia la notizia torna su Canale 5

Antonio Ricci è stato intervistato a Radio Deejay per parlare della nuova stagione di Striscia la notizia – La voce della presenza. In collegamento con Rudy Zerbi e Laura Antonini, ha rivelato alcune delle novità della prossima stagione del tg satirico. Tra le novità annunciate c’è la presenza di Maria De Filippi, che si cimenterà per la prima volta nel ruolo di inviata. Inoltre, è stato annunciato uno speciale intitolato Striscia Criminale, condotto dall’esperta Roberta Bruzzone. La nuova stagione di Striscia la notizia debutterà in prima serata su Canale 5.

Articolo precedente
Regno Unito: LSEG lancia servizio di settlement digitale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.