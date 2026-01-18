Striscia la notizia torna su Canale 5

Antonio Ricci è stato intervistato a Radio Deejay per parlare della nuova stagione di Striscia la notizia – La voce della presenza. In collegamento con Rudy Zerbi e Laura Antonini, ha rivelato alcune delle novità della prossima stagione del tg satirico. Tra le novità annunciate c’è la presenza di Maria De Filippi, che si cimenterà per la prima volta nel ruolo di inviata. Inoltre, è stato annunciato uno speciale intitolato Striscia Criminale, condotto dall’esperta Roberta Bruzzone. La nuova stagione di Striscia la notizia debutterà in prima serata su Canale 5.