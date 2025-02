Striscia la notizia, Stefania Petyx e la troupe aggrediti a Palermo

La troupe di ‘Striscia la Notizia’ è stata aggredita a Palermo durante un’intervista al mercato di Ballarò. L’inviata Stefania Petyx, insieme all’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti e ai membri della troupe, sono stati attaccati da alcune persone. Un operatore ha subito un pugno, mentre un altro ha riportato graffi e segni sul collo. Stefania, nel tentativo di difendere i suoi collaboratori, è stata spintonata ripetutamente. Anche le attrezzature, incluse le telecamere, sono state danneggiate.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha condannato fermamente l’aggressione, definendola “vile, ingiustificata e violenta”. Ha sottolineato come questo episodio evidenzi la resistenza di certi soggetti contro il ripristino della legalità nella zona, un obiettivo determinato dall’Amministrazione. Lagalla ha anche messo in luce l’atteggiamento dei commercianti di Ballarò, che sono intervenuti in difesa della troupe e dell’assessore prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Ha affermato che è importante riconoscere la presenza di residenti e commercianti in grado di dimostrare cultura della civiltà e sensibilità, e ha sottolineato la necessità di continuare con le attività di repressione contro ogni forma di illegalità. Il sindaco ha espresso l’auspicio che le forze dell’ordine riescano a identificare rapidamente tutti i responsabili di questa aggressione.