Striscia la Notizia sostituisce Cosmary, la nuova velina mora è un volto noto

I fan di Striscia la Notizia questa sera potrebbero rimanere disorientati quando sul bancone del Tg satirico non apparirà Cosmary Fasanelli, ma un’altra ballerina mora. La Velina – come annunciato da Antonio Ricci – sarà sostituita a causa di una indisposizione che non avrebbe niente a che vedere con la salute.

“Cosmary sta bene” – si legge nel comunicato stampa – “e in attesa di tornare a Striscia la Notizia seguirà il programma da casa”. Al suo posto arriverà Marcia Thereza Araujo Barros, modella ventiquattrenne già nota al pubblico di Canale 5 per essere stata al fianco del Gabibbo in Paperissima Sprint. Oltre ad aver ricoperto un ruolo a Paperissima Sprint, Marcia Barros è stata una Velina momentanea anche lo scorso 2 dicembre. Ad oggi però non sappiamo quante puntate coprirà come sostituta di Cosmary.

Striscia la Notizia, l’addio (momentaneo) a Cosmary Fasanelli

Cosmary Fasanelli è una delle nuove veline di Striscia la Notizia dallo scorso ottobre, ed è l’ennesima ballerina che proviene dalla scuola di Amici dopo Giulia Pelagatti e Shaila Gatta. E proprio nella scuola più famosa d’Italia la ballerina ha conosciuto Nunzio Stancampiamo, il suo attuale fidanzato. Intervistato da MondoTv24, il ragazzo ha svelato cosa ne pensa.