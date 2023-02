Striscia la Notizia smonta la sfuriata di Blanco: “Tutto programmato!”

Anche a Mediaset si sono occupati del caso della sfuriata di Blanco al Festival di Sanremo. Ieri sera a Striscia la Notizia Ezio Greggio ha dichiarato: “Come avevamo già detto, la performance di Blanco era organizzata già prima! Ce l’ha confermato in un’intervista esclusiva anche questa flower stylist. Lei ha allestito la scenografia del cantante bresciano. Insomma, hanno fatto anche le prove, era tutto programmato“.

La nota stilista dei fiori Jessica Tua è stata raggiunta da Valerio Staffelli, che le ha posto delle domande sull’esibizione di Blanco. La flower stylist ha rivelato i retroscena sulla performance di Blanco.

“C’è stata una prova e bisognava ispirarsi al video musicale del suo nuovo singolo L’Isola delle Rose. Per questo si è cercato di ricreare questa aiuola fiorita di rosa. Che poi era riproporre quello che poi è nel video effettivamente. Bisognava riproporre tutto sia visivamente, poi durante lo show Blanco avrebbe dovuto avere un atteggiamento e muoversi come fa nel video. – ha rivelato a Striscia la Notizia – Quindi dare dei calci e dei pugni ai fiori che erano presenti sul palco. I fiori erano stati preparati per questo.

Tutto era stato studiato appositamente perché questo fosse possibile. Quindi non c’era del materiale che potesse danneggiare la scena ed erano delle tavole di legno con applicate degli strumenti per poter inserire i fiori. Tutto studiato per non farsi male e da poter inserire in scena. Insomma, tutto che non fosse dannoso e facile da togliere. Poi le rose erano senza spine, avevamo tolto le spina una ad una. Erano circa 300 rose più o meno. Abbiamo fatto anche delle prove. C’è stata la simulazione di un pezzetto e Blanco stesso era molto contento ha detto ‘proprio quello che volevo, come nel mio video musicale’.

Se alle prove c’erano i funzionari della Rai? Sì, oddio credo di sì, poi non so chi siano. Non eravamo da soli assolutamente. Però di gente ce n’era insomma”.