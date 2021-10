Il tapiro d’oro consegnato dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Steffelli ad Ambra Angiolini ha scatenato un putiferio. I legali dell’attrice, Valeria De Vellis e Daniela Missaglia, hanno comunicato di riservarsi di valutare “ogni migliore iniziativa a tutela della loro assistita in considerazione dell’illegittima intromissione e conseguente spettacolarizzazione di una vicenda privata e dolorosa da parte del signor Valerio Staffelli e Striscia la Notizia“.

Laura Chiatti ha subito supportato la collega con un post pubblicato su Instagram: “Esiste una sostanziale differenza tra satira e cattivo gusto. Viviamo in un paese dove ci si batte costantemente per i diritti e la tutela delle donne attraverso i mezzi di comunicazione, quando poi ci rendiamo conto che spesso sono proprio i mezzi di comunicazione, se utilizzati in maniera sbagliata, i primi ad involvere ogni progresso e a denigrarci calpestando ogni forma di buonsenso e dignità“.

Belen Rodriguez ha commentato il post della Chiatti in modo molto chiaro: “Ben detto amica mia, hai perfettamente ragione“.

Massimiliano Allegri invece si è trincerato dietro un no comment: “Di questo non ho intenzione di parlare. Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani“.

Sto leggendo cose meschine sulla vita privata di #Ambra e sul tapiro che quei “signori” di Striscia hanno pensato di consegnarle. Ha ben scritto tutto sua figlia, brava #striscia pic.twitter.com/cBA5dEIBuC — Claudia Rossi (@claudoe) October 13, 2021

La replica del Tapiro di Striscia la Notizia.

Oggi dalle pagine social di Striscia la Notizia è intervenuto anche il Tapiro d’oro: “Mi sono limitato a raccontare quello che è visibile a tutti nel filmato pubblicato sul nostro sito, a prova di ogni smentita. È evidente la volontà di trasformare l’episodio in una telenovela“.