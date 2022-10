Striscia la Notizia presenta il nuovo cucciolo di cane dell’Oasi Ohana

Striscia la Notizia presenta il nuovo cucciolo di cane proveniente ancora una volta dal rifugio Oasi Ohana. Il beagle Luna è già famoso.

Da tempo ormai il noto programma di Canale 5 Striscia la Notizia, introduce come co-conduttori simpatici e dolci cagnolini per promuovere l’adozione di animali. Da anni il programma sceglie cuccioli provenienti dall’Oasi Ohana, rifugio fondato otto anni fa dalla siciliana Chiara Calasanzio a Santa Margherita di Belice. Dopo Donald, Hope, Astra, Marcelo e Baileys, adesso è il turno della cucciola Luna.

Ecco Luna: il nuovo cucciolo di cane di Striscia la Notizia

Ancora una volta la produzione di Striscia la Notizia continua a promuovere l’adozione e mostrando i cuccioli provenienti dall’associazione Oasi Ohana situata in provincia di Agrigento. Il nome scelto per la nuova cagnolina è Luna e alle sua spalle non ha una “semplice” storia di abbandono. La famiglia di Luna è stata costretta a separarsene a causa di motivi di forza maggiore.

La famiglia ama la loro tenera cagnolina ma nella difficoltà del momento si sono trovati impossibilitati a prendersi cura di lei e hanno dovuto rinunciare alla sua proprietà. Chiara Calasanzio ha letto della piccola beagle tramite un post sui social e ha subito contatto la famiglia per farsi affidare la cagnolina. Luna, insieme ad altri 100 cani, in seguito, sono sopravvissuti all’alluvione e al nubifragio che recentemente ha colpito la Sicilia. Questa catastrofe ha distrutto parte dell’Oasi ma per fortuna nessun cane è rimasto coinvolto.

Ecco quindi che Luna è finita dall’associazione allo studio di Striscia, dove per tutta la durata del programma è affidata alle cure di un addestratore. Mentre quando la sua partecipazione sarà esaurita, sarà la produzione stessa a farsi carico di trovare e selezionare una famiglia a cui affidare la dolce e piccola beagle. Tramite un post su Facebook, Oasi Ohana ci tiene a ringraziare la redazione per continuare ad incentivare le persone all’adozione.