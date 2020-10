Il CoronaVirus si sta spargendo a macchia d’olio anche nel mondo dello spettacolo ed a distanza di un paio d’ore dall’annuncio della positività di Gerry Scotti, anche Valentino Picone (del duo comico Ficarra e Picone) è stato trovato positivo al Covid. Nel dettaglio il conduttore di Striscia la Notizia è stato trovato positivo al test sierologico rapido ed è ora in attesa di eseguire il test molecolare per stabilire se è effettivamente positivo o no al CoronaVirus.

Questa sera per scongiurare altri contagi, Picone seguirà Striscia la Notizia da casa sua: al suo posto è stato chiamato Cristiano Militello, storico inviato del tg satirico che – per la prima volta – affiancherà Salvatore Ficarra.

Stasera dietro al bancone di #Striscia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e @CriMilitello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa, in via precauzionale@FicarraePicone — Striscia la notizia (@Striscia) October 26, 2020

Striscia la Notizia, anche Antonio Ricci ha il Covid-19

Vi ricordo che oltre una settimana fa Antonio Ricci, patron di Striscia la Notizia, è stato ricoverato in ospedale in condizioni serie a causa del Covid-19. Da ieri è tornato a casa e dovrà scontare la quarantena in isolamento domiciliare.