I profili social di Striscia la Notizia in questi giorni stanno “commentando” il Festival di Sanremo divertendosi a paragonare i look dei big in gara a personaggi / oggetti / animali e cartoni animati. E così Rose Villain è diventata una lampada, Loredana Bertè uno struzzo, Ghali Edward Mani Di Forbice e BigMama…Ursula.

Striscia la Notizia paragona BigMama a Ursula: la reazione della cantante

Un accostamento che non è piaciuto al popolo del web e neanche a BigMama che in un’intervista video a La Stampa ha risposto:

“Tutte le operazioni di meme, cose che dovrebbero far ridere, mi fanno ridere perché sono comunque una persona molto ironica. Quando però questa ironia viene utilizzata come compromesso per non parlare della mia bravura ma solo della mia fisicità allora non mi fa così tanto ridere. Se una persona parla della mia esibizione facendomi i complimenti e poi magari fa una battutina dicendo “sembravi Ursula de La Sirenetta fa ridere. Ci sta, alla fine poi Ursula è iconica, tu non puoi esserlo. lo si. Se qualcuno mi avesse aiutata prima, mi avesse dato ascolto prima, magari ad oggi non sarei tanto complessata su alcune tematiche. lo purtroppo sono ancora molto legata al giudizio delle persone. Magari sì, un po’ di aiuto mi avrebbe fatto tanto piacere. Solo che le persone quando ero piccolina facevano un po’ “non vedo, non sento e non parlo”. Adesso, invece, vedono, sentono e parlano tutti”.

BigMama ha poi aggiunto:

“Quest’anno secondo me Sanremo è molto girl power. Ovviamente le percentuali le abbiamo lette. Non siamo ancora tantissime donne rispetto ai nostri amici maschietti ma sono sicura del potere che hanno le donne quest’anno. Il mio sogno, l’ho detto tante volte, è quello di avere un podio di tutte donne. Sarebbe bellissimo tenere testa al podio di tutti uomini dell’anno scorso. Sono felice di vedere finalmente una vittoria al femminile, spero succeda. In realtà sono sicura che la vittoria femminile ci sarà”.

E se Striscia la Notizia avesse paragonato solo il vestito di BigMama a quello di Ursula e non la fisicità? Dopotutto in occasione della seconda puntata è stata accostata a Madre Gothel.