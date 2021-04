Striscia la Notizia ha conquistato l’America ma non certo per un motivo di cui possiamo vantarci, anzi.

A far scatenare la polemica è stato infatti uno sketch fra i due conduttori, Gerry Scotti e Michelle Hunziker, che – dando la linea all’inviato Pinuccio in merito ad un servizio sulla gestione della sede Rai di Pechino – hanno parodiato il modo di parlare dei cinesi residenti in Italia con tanto di imitazione degli occhi a mandorla.

Questo è ciò che viene fatto passare in tv in Italia, come semplice simpatia e comicità spicciola. Gli attacchi, lo scherno e le micro aggressioni non finiscono, ma anzi, si continua imperterriti perché si è sempre fatto così e tutti noi dobbiamo continuare a subire in silenzio. pic.twitter.com/iwkAxed4Vx — Destiny (@egusintiramisu) April 12, 2021

Un siparietto (non divertente) che è arrivato anche in America. Sotto accusa sarebbero finiti anche alcuni post Instagram di Michelle Hunziker in cui ha chiamato “cinesino” il suo cane proprio per la forma degli occhi.

Striscia la Notizia, le scuse di Michelle Hunziker alla comunità cinese

Nella giornata di oggi la conduttrice di Striscia la Notizia ha così deciso di fare le scuse alla comunità cinese.