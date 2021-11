Striscia la Notizia questa sera ospiterà di nuovo le vecchie Veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che faranno ritorno sul bancone.

Il perché è semplice a dirsi: le nuove Veline, Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani sono finite in quarantena per esser state in contatto con una persona risultata positiva al CoronaVirus. Ecco cosa si legge nel comunicato stampa diramato dalla stessa Mediaset:

“Da questa sera a Striscia la notizia tornano le Veline dei record Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva (già al Tg satirico dal 2017 al giugno 2021). Le attuali Veline, Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, sono in quarantena fiduciaria perché nei giorni scorsi hanno avuto un contatto con una persona che successivamente è risultata positiva al Coronavirus. Entrambe stanno bene e, in attesa di tornare sul bancone del Tg satirico di Antonio Ricci, seguiranno le puntate da casa”.

Shaila e Mikaela sostituiscono così momentaneamente Giulia e Talisa. E pensare che poco prima dell’annuncio delle nuove Veline, le vecchie avevano auspicato che fossero due uomini i loro successori.

Le Veline, Shaila: “Sarebbero bello se a settembre ci fossero due drag queen”

Chi prenderà il loro posto a settembre? Mikaela vorrebbe due uomini ballerini: “Non disdegnerei rivedere i velini uomini, magari in versione ballerini: le donne da casa apprezzerebbero“; mentre Shaila si è buttata sul mondo LGBT+: “Sarebbero bello se a settembre ci fossero delle veline drag queen“.

Infine, sempre Shaila, ha chiuso commentando la polemica sul razzismo che ha scosso Striscia la Notizia: “Stiamo diventando un po’ troppo moralisti e i social non migliorano la situazione: sempre più persone rinunciano a pensare con la propria testa. La gag di Scotti e Hunziker non era offensiva: Striscia è uno show satirico e quello che fa la differenza è l’intenzione“.