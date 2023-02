Striscia la Notizia attacca: “Antonino Spinalbese ha violato il regolamento del Grande Fratello?”

Striscia la Notizia ieri ha pubblicato una notizia che riguarda Antonino Spinalbese e una sua presunta violazione di regolamento. “Presunta” perché a parlare è stata Antonella Fiordelisi che ha raccontato l’infrazione, ma di fatto il video di lui che la commette non esiste.

Ecco cosa si legge sul sito ufficiale:

“Il regolamento del Grande Fratello vieta ai concorrenti di rivelare in Casa quello che succede al di fuori delle mura di Cinecittà. Secondo un video che gira sui social Antonino Spinalbese non avrebbe rispettato la norma. Nella clip si vede Antonella Fiordelisi parlare con Sarah Altobello e raccontare una confidenza dell’ex di Belén: «Mi ha già detto che Micol sarà la preferita al cento per cento. Anche perché lui mi ha detto che quando è uscito si è reso conto un po’ di chi sono i preferiti e queste cose qui». Il discorso è legato al televoto la cui chiusura è prevista durante la puntata del 23 febbraio: la sorella di Clizia Incorvaia è sottoposta al giudizio popolare contro Nikita Pelizon e gli stessi Antonino e Antonella”.