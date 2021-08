Cambio della guardia sul bancone di Striscia la Notizia, le Veline Shaila e Mikaela dopo quasi 1000 puntate puntate hanno lasciato il tg satirico di Canale 5. Ma chi prenderà il posto delle due ballerine? Riccardo Signoretti su Nuovo Tv lo scorso giugno ha anticipato due possibili nomi, quelli di Talisa Ravagnani e Giulia Pelegatti, entrambe ex alunne di Amici di Maria De Filippi.

E Signoretti c’aveva preso, perché oggi Tv Sorrisi e Canzoni ha ufficializzato i nomi delle nuove veline.

“Alfonso Signorini? No, no, per ora non ci ha ancora chiamato! Al momento comunque un reality non è nei nostri piani. Poi, in futuro, mai dire mai. Con Antonio Ricci non ci siamo mai adagiate sugli allori, nemmeno a volerlo. Ogni anno la coreografa arrivava con un’idea nuova inventandosi le soluzioni più impensabili. Abbiamo ballato sott’acqua, appese per aria…“; “A ogni stacchetto si alzava l’asticella. Alla fine della settimana tornavamo a casa sfinite, con i piedi indolenziti“.