Striscia, Giambruno replica ai fuorionda e parla di Giorgia: “Terrorizzato”

Nel giro di 24 ore Striscia la Notizia ha sganciato ben due bombe su Andrea Giambruno. Il tg satirico di Antonio Ricci ieri ha trasmesso un fuorionda in cui il giornalista scherza con la collega in studio (Viviana Guglielmi) a Diario del Giorno e oggi ha rincarato la dose con un audio registrato nel dietro le quinte del programma di Rete 4. Nel nuovo documento si sente chiaramente Giambruno che scherza con una collaboratrice e parla di giochi in tre o quattro persone.

Giambruno parla dopo i fuorionda di Striscia la Notizia.

Il compagno di Giorgia Meloni non era presente nell’ultima puntata di Diario del Giorno, ma questo non riguarda il programma di Antonio Ricci. Giambruno infatti era a Pavia per moderare un evento dal titolo “Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile”, al quale era presente anche Daniela Santanché.

E proprio all’evento di Pavia – secondo La Repubblica e Fanpage – Andrea si è sfogato con a microfono acceso con l’assessora al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali. L’uomo avrebbe detto di essere terrorizzato, perché ogni cosa che dice viene mistificata: “Ormai sono terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione“.

In che senso? Ha usato la parola transumanza a sproposito, ha fatto uno scivolone parlando di casi di molestie e adesso ha scherzato su ‘giochi in tre o in quattro’. Restano comunque parole sue.

Adesso c’è da capire se Striscia si fermerà qui o se nelle prossime puntate della trasmissione di Ricci ascolteremo e vedremo altro. Nel dubbio io i popcorn li preparerei.

