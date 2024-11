Strigliata di Paolo Bonolis al figlio dopo Ballando: parla Sonia Bruganelli

Sabato scorso, Davide Bonolis ha partecipato a Ballando Con le Stelle, dove ha condiviso le sue emozioni riguardo a una delusione d’amore significativa: “Ho provato un dolore veramente tosto, non stavo bene. L’unico momento dove trovavo la serenità era quando stavo con mia mamma.” Ha spiegato che cercava conforto e consiglio da sua madre per superare questo difficile periodo. Questo momento di vulnerabilità è stato trasmesso in diretta a tre milioni e mezzo di telespettatori e, secondo quanto riferito da Sonia Bruganelli durante La Vita in Diretta, ha suscitato una reazione da parte di suo padre, Paolo Bonolis.

Sonia ha rivelato che Paolo non era completamente favorevole al coinvolgimento di Davide nel programma, poiché desiderava proteggere la sensibilità e la fragilità del figlio. Ha commentato: “Sì, è stato un bel momento. Però si è preso una piccola strigliata dal papà, che ha detto ‘sì però lui ha 20 anni’.” Paolo riconosce che Davide ha condiviso una parte di sé che non è facile esprimere, come l’ammissione di aver sofferto per un abbandono. Anche se Paolo non ha rimproverato Davide in modo diretto, la sua preoccupazione per il benessere del figlio è evidente. Sonia ha aggiunto che Paolo è un uomo di una generazione diversa, cresciuto con l’idea che gli uomini non parlano facilmente delle proprie emozioni.

Il desiderio di Paolo è quello di proteggere la fragilità di Davide, tanto che, fosse per lui, avrebbe preferito non coinvolgerlo nel programma. Tuttavia, è stato Davide stesso a voler partecipare. Sonia ha fatto notare che lei ha un approccio diverso: “Io sono quella morbida, mentre lui è di quelli che pensa ‘se cadi ti devi rialzare’.” Nonostante le differenze tra i loro approcci, il momento di Davide e Sonia è stato tra i più toccanti dell’ultima puntata di Ballando. Si conferma così l’importanza del legame tra madre e figlio, che in situazioni di difficoltà risulta fondamentale e insostituibile.